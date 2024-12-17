運動雲

>

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

記者楊舒帆／台北報導

台灣世界少棒聯盟(TLLB)17日邀請日本職棒北海道日本火腿鬥士隊來台進行棒球交流活動，其中最受矚目的便是旅日好手孫易磊攜手日本國手清宮幸太郎前往東園國小舉辦棒球教室，為小球員們帶來難得的學習機會。

▲▼清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

▲清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於重返母校，孫易磊流露深厚情感：「這裡就像是我的家，打擊練習結束後還會留到很晚，幾乎整天都在這裡。」他期望能以輕鬆活潑的方式，為學弟妹們帶來歡樂，同時傳授棒球技巧。

入選世界12強棒球錦標賽日本國家隊的清宮幸太郎也對東園國小的訓練環境給予高度評價。他表示：「東園國小的設施相當完善，對棒球的追求程度也很高。」清宮更回憶起少棒時期在威廉波特與台灣交手的經驗，讚揚台灣棒球很細膩，棒球文化很深厚。

火腿教練市川卓與須永英輝也一同出席此活動，清宮幸太郎特別指導小球員，強調打擊的時機很重要，必須觀察投手動作並配合打擊的節奏，他坦言，是有難度的，不過仍希望小球員盡可能學習，並在平時就聽從教練的指導。

此次交流活動不僅安排在東園國小進行，兩位球星還將前往臺北市日僑學校進行親善訪問，期望透過棒球搭起台日文化交流的橋樑。

▲▼清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

▲清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球清宮幸太郎孫易磊交流小球員影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

快訊／32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡　曾來台參加世界盃熱身賽

快訊／32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡　曾來台參加世界盃熱身賽

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

葉總讚朱育賢選擇不為錢　陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

葉總讚朱育賢選擇不為錢　陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

快訊／32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡　曾來台參加世界盃熱身賽

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

2震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人

3總值57.5萬美元！台鋼與魔鷹完成續約

4美媒酸：K湯竟為他讓出先發

532歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡

最新新聞

1太陽「建隊」傳奇球星過世享壽81歲

2陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

3徐若熙要打資格賽！味全野手赴美訓練

4海神王牌洋將威勝骨裂　將休8至12周

512強冠軍特展有望明年元旦登場！

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366