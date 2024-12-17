旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

記者楊舒帆／台北報導

台灣世界少棒聯盟(TLLB)17日邀請日本職棒北海道日本火腿鬥士隊來台進行棒球交流活動，其中最受矚目的便是旅日好手孫易磊攜手日本國手清宮幸太郎前往東園國小舉辦棒球教室，為小球員們帶來難得的學習機會。

▲清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於重返母校，孫易磊流露深厚情感：「這裡就像是我的家，打擊練習結束後還會留到很晚，幾乎整天都在這裡。」他期望能以輕鬆活潑的方式，為學弟妹們帶來歡樂，同時傳授棒球技巧。

入選世界12強棒球錦標賽日本國家隊的清宮幸太郎也對東園國小的訓練環境給予高度評價。他表示：「東園國小的設施相當完善，對棒球的追求程度也很高。」清宮更回憶起少棒時期在威廉波特與台灣交手的經驗，讚揚台灣棒球很細膩，棒球文化很深厚。

火腿教練市川卓與須永英輝也一同出席此活動，清宮幸太郎特別指導小球員，強調打擊的時機很重要，必須觀察投手動作並配合打擊的節奏，他坦言，是有難度的，不過仍希望小球員盡可能學習，並在平時就聽從教練的指導。

此次交流活動不僅安排在東園國小進行，兩位球星還將前往臺北市日僑學校進行親善訪問，期望透過棒球搭起台日文化交流的橋樑。

▲清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）