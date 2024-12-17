爆米花棒球聯盟　台電李冠賢再見2分砲助台電搶勝

▲台電棒球隊野手李冠賢。（圖／翻攝自Facebook／台灣電力公司棒球隊粉絲團）

文／中央社

爆米花棒球聯盟預賽台灣電力16日與台南市隊交手，台電攻勢集中在後半段，9局下靠著李冠賢再見2分砲以10比8搶勝；台中台壽霸龍隊今天與列特博生技交手，陳敏賜開轟率隊以8比4搶勝。

2024年爆米花棒球聯盟預賽最後2天賽程，台灣電力棒球隊今天與台南市成棒隊交手，前6局打完台電5比8落後，台電在比賽後半段追分，7局下靠著對手單局出現3次守備失誤先追回2分，8局下再靠著接連四壞保送、安打、高飛犧牲打扳平比數。

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9局下台電顏國晉率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進攻占得點圈，李冠賢開轟、再見兩分砲幫助球隊搶下預賽第16勝，賽後戰績16勝2敗續居第2名。

台中台壽霸龍隊今天與列特博生技交手，台壽霸龍隊野手陳敏賜展現長打能力，1局下敲出2分砲，2局下再敲出帶有2分打點的二壘打，靠著陽耀勳安打、高飛犧牲打跑回團隊第5分，陳敏賜今天單場敲3安貢獻4分打點。

台壽霸龍隊3局下再靠著林雨力適時安打添分，5局下曾翰宇率先敲出二壘打，再靠著安打、高飛犧牲打、失誤再添2分保險分，台壽霸龍隊搶勝，賽後戰績與台南市隊同為9勝7敗。