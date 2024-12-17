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爆米花棒球聯盟　台電李冠賢再見2分砲助台電搶勝

▲台灣電力公司棒球隊野手李冠賢。（圖／翻攝自Facebook／台灣電力公司棒球隊粉絲團）

▲台電棒球隊野手李冠賢。（圖／翻攝自Facebook／台灣電力公司棒球隊粉絲團

文／中央社

爆米花棒球聯盟預賽台灣電力16日與台南市隊交手，台電攻勢集中在後半段，9局下靠著李冠賢再見2分砲以10比8搶勝；台中台壽霸龍隊今天與列特博生技交手，陳敏賜開轟率隊以8比4搶勝。

2024年爆米花棒球聯盟預賽最後2天賽程，台灣電力棒球隊今天與台南市成棒隊交手，前6局打完台電5比8落後，台電在比賽後半段追分，7局下靠著對手單局出現3次守備失誤先追回2分，8局下再靠著接連四壞保送、安打、高飛犧牲打扳平比數。

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9局下台電顏國晉率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進攻占得點圈，李冠賢開轟、再見兩分砲幫助球隊搶下預賽第16勝，賽後戰績16勝2敗續居第2名。

台中台壽霸龍隊今天與列特博生技交手，台壽霸龍隊野手陳敏賜展現長打能力，1局下敲出2分砲，2局下再敲出帶有2分打點的二壘打，靠著陽耀勳安打、高飛犧牲打跑回團隊第5分，陳敏賜今天單場敲3安貢獻4分打點。

台壽霸龍隊3局下再靠著林雨力適時安打添分，5局下曾翰宇率先敲出二壘打，再靠著安打、高飛犧牲打、失誤再添2分保險分，台壽霸龍隊搶勝，賽後戰績與台南市隊同為9勝7敗。

關鍵字： 爆米花聯盟棒球台電李冠賢台南市成棒隊台中台壽霸龍隊列特博生技陳敏賜

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