領航猿「聖誕東超大戰」門票19日開賣　跨界合作樂天桃猿

▲領航猿桃園巨蛋首場東超賽事。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

2024-2025賽季東亞超級聯賽（EASL）戰況激烈，P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿將於12月25日聖誕節迎來首場東超桃園巨蛋主場賽事，強勢對決日本B.LEAGUE去年總冠軍廣島蜻蜓。為深化與桃園在地連結，將攜手桃園市府與職棒隊伍樂天桃猿跨界合作，桃園全新吉祥物「丫桃與園哥」將在桃園巨蛋初次亮相。

領航猿目前以3連勝穩坐小組龍頭，最近一場海外主場賽事以100比64大勝韓國水原KT音速彈，展現強大的團隊實力與競爭力。12月25日領航猿將全力捍衛桃園主場榮耀，本場比賽將迎戰強敵日本廣島蜻蜓，上季PLG年度MVP盧峻翔與B.LEAGUE FMVP山崎稜（Ryo Yamazaki）的正面交鋒，無疑是比賽的最大看點。

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兩隊年輕後衛的比拚同樣令人期待，本季破繭而出的白曜誠將與日本亞洲盃資格賽國家隊成員中村拓人一較高下，速度與技術的較勁，勢必為球迷帶來一場精彩的橘色大戰。

為了深化與桃園在地連結，領航猿攜手桃園市府與職棒隊伍樂天桃猿跨界合作，桃園全新吉祥物「丫桃與園哥」將在桃園巨蛋初次亮相，另外也邀請樂天桃猿以主題活動合作形式打造豐富賽事體驗，面對來自日本籃球強敵，凝聚桃園球迷的力量。

12月25日主場迎戰廣島蜻蜓的賽事門票，將於12月19日中午12點正式開賣，並特別推出「早鳥好康」，全區票種限時9折，優惠只到12月20日晚上8點 。（註：學生票與愛心票不適用折扣。）

領航猿合作夥伴正光金絲膏也將提供「限定版視覺貼布」作為東超主場限定好禮，限定視覺貼布內附兩隊陣容介紹以及賽事觀戰重點小卡，幫助球迷更深入了解兩隊球員實力。