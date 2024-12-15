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饒舌歌手反擊道奇工具人嘲諷　暗批大谷薪資不及索托有原因

▲▼道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）在冠軍遊行談話曾嘲諷肥喬。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

擊敗紐約洋基，時隔4年奪得隊史第8冠的洛杉磯道奇，在世界大賽第三戰賽前表演嘉賓、來自紐約的饒舌歌手平佐洛（Joseph Pinzolo），藝名肥喬（Fat Joe）遭到K.赫南德茲（Kike Hernandez）嘲諷後，上節目談及與道奇的恩怨，並暗諷大谷翔平。

相較於世界大賽第二戰表演嘉賓、來自洛杉磯的饒舌歌手「冰塊酷巴」（Ice Cube），肥喬的表演氣氛略顯遜色。第三戰道奇以4比2擊敗洋基。在道奇的冠軍遊行上，K.赫南德茲拿起麥克風揶揄這位嘻哈界大佬：「這傢伙以前很胖，但現在已經不胖了。他叫喬。他在第三戰來表演。我們根本不用比賽，因為在他表演時我們就已經贏了。」

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道奇近期地方媒體《Dodgers Nation》以「肥喬回應世界大賽與道奇的恩怨，明顯批評大谷翔平」為題發表文章。

肥喬在Podcast節目《7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony》中這樣說道：「我是藝人不是球員。如果我們贏了，我就會成為洋基的救世主。你們要我怎麼做？能參與洋基的世界大賽是我人生最大的榮譽之一。他們（指道奇）贏了卻每次拿起麥克風就罵我，真的很瘋狂。」

接著，肥喬也提到從洋基轉戰大都會、以15年7.65億美元簽約的索托（Juan Soto）。由於金額超過與道奇簽下10年7億美元合約的大谷翔平，他說：「索托比那位日本選手拿到多一點錢是有原因的。」以此回擊道奇。

關鍵字： 道奇大谷翔平嘲諷冠軍肥喬

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