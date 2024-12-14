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蘇文儒飆新高22分、胡瓏貿復出提振士氣　海神逆轉氣走雲豹

▲▼高雄全家海神蘇文儒、胡瓏貿。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神本周展開主場5連戰，今（14）日首戰迎戰桃園台啤永豐雲豹，一度落後11分，靠著傷癒歸隊的胡瓏貿第3節斬獲9分帶動反攻，蘇文儒決勝節也挺身而出，單節拿13分含3記三分彈，整場飆出生涯新高22分，終場95比87收下2連勝。

此役前3節比分膠著，但海神壓迫防守成功，製造雲豹22次失誤，籃板表現也優於對手，並在第4節倒數2分鐘藉著蘇文儒左右底角兩顆三分彈，以及威勝、蘇文儒4罰俱中，鎖定勝局。

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蘇文儒此役攻守俱佳，飆進4記三分球，罰球6罰俱中，上半場防守克羅馬讓他僅5分進帳，下半場把握外線空檔，關鍵時刻飆進兩記三分彈。不過他賽後自責上半場狀況不佳，出現幾次失誤，「自己命中率應該要更穩定，今天三分球投14只中4。」

▲▼高雄全家海神蘇文儒、胡瓏貿。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神胡瓏貿。（圖／高雄全家海神提供）

過去3年上場機會不多，蘇文儒本季連續第3場擔任先發，獲生涯新高的22分，也是他連續第6場得分上雙，從防守大鎖進化為3D球員。談到過去3年如何激勵自己，蘇文儒直言，「很想上場比賽，今天教練給你3分鐘，你就打好那3分鐘，做好每天的訓練，把握上場的每1分鐘。」

此戰傷癒歸隊的胡瓏貿，相隔3周重披海神隊戰袍，此役攻下11分、1籃板、2抄截。他表示，「很開心可以代表海神出賽，雖然不是先發，表現也還有進步空間，但我上場就是做好自己該做的，提升防守強度，也幫助球隊製造反快攻機會。」 

關鍵字： TPBL高雄全家海神蘇文儒胡瓏貿桃園台啤永豐雲豹

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