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王威晨現身球芽年度頒獎　鼓勵小球員多元閱讀不分形式

▲▼ 王威晨與參加講座的大、小球迷一起合照.jpg 。（圖／球芽基金提供）

▲王威晨與參加講座的大、小球迷一起合照 。（圖／球芽基金提供）

記者王真魚／綜合報導

球芽基金今(12/14)特別邀請職棒球星王威晨以及體育主播楊正磊擔任頒獎嘉賓，共同參與由新竹縣政府教育局與文化局共同舉辦的「2024新竹縣喜閱節暨閱讀節嘉年華」活動，並於活動中頒發今年獲得球芽基金棒球獎學金、金豹特別獎以及閱讀獎學金的共19位小球芽。

球芽基金自創立以來致力於偏鄉基層棒球隊的閱讀教育推廣，期盼愛棒球的孩子在追求球技進步過程中，學業成績也可兼顧不會偏廢，在新竹縣我們選定新竹縣中山國小、大同國小、上舘國小、關西國小以及五峰國小等五所學校棒球隊作為服務對象，除了定期舉辦閱讀講座之外，也安排許多運動產業界的職人到校與棒球隊小朋友進行分享，並推出許多的閱讀推廣活動鼓勵小朋友培養閱讀習慣，更進而設置專屬給棒球隊申請的球芽基金棒球獎學金以及閱讀獎學金。

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除了頒獎活動外，王威晨哥哥也特別於現場與棒球隊小朋友以及現場球迷舉行座談會，有小球員問到：「在打冠軍戰的時候，威晨哥哥是甚麼樣的心情?」威晨說：「你一定以為我要回答很緊張對不對？但是我的答案不是緊張，是把自己準備好，然後去享受比賽」威晨也和小球員分享：「因為思齊學長一直鼓勵我們多看書，只是平常真的太忙了所以沒有閱讀的時間，但是我知道現在不僅是實體書的閱讀，還有許多有聲書的平台，這些都是不同形式的閱讀，所以我現在也都會透過有聲書來吸收新知識，多元閱讀不分形式，只要小朋友可以抽出一點時間來閱讀，不管是漫畫還是棒球類的書籍，對大家來說一定都會有所幫助。」

今年得到特別獎的小球員表示：「謝謝球芽基金讓我有機會參加這次的頒獎活動，也要謝謝你們到各地的學校舉辦講座，除了課業以外，不論是球技方面、身體保健及未來的生涯規劃，讓我們對未來充滿自信。」

在今天的頒獎典禮，共有19位優秀的棒球隊小朋友分別得到今年的球芽基金獎學金、金豹特別獎以及閱讀獎學金，除了獎學金之外，也感謝認同球芽理念的企業贊助，今年包含了Under Armour、BnnBee當支蜜、titan 太肯專業運動襪、正光製藥有限公司、大甲佳旭生技股份有限公司、新東陽食品、信義鄉農會梅子夢工廠、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬都提供了相當豐富的獎品，創造屬於小小球芽共同的難忘回憶，也很感謝新竹縣政府教育局與新竹縣政府文化局連續四年大力支持球芽的閱讀推廣活動。
 

關鍵字： 球芽基金新竹縣職棒球星閱讀推廣獎學金

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