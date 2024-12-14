「喔喔喔喔！」12強看江坤宇開轟　詹子賢驕傲：台灣是有實力





▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟江坤宇與自由球員詹子賢今（14）日一同出席台灣運彩舉辦的球星見面會。談到剛結束的12強賽事，詹子賢難掩興奮之情，特別是「小可愛」化身「小可怕」江坤宇在預賽對多明尼加擊出全壘打的那一刻。

「我那天剛坐下來，我爸就說，阿坤前一支打得不錯，結果第二支他就打出去，我就喔喔喔喔在那裡叫。」詹子賢回憶當時觀戰的情景，笑說自己「剛好只看這一場還有最後一場。」

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對於台灣在12強的優異表現，詹子賢認為這不是運氣使然，「身為棒球員，當然覺得很驕傲，證明台灣在這種一級賽事是能有好表現。或許以前常常大家都說亞洲就是日本第一，但這次這樣的成績，真的是台灣有這個實力。」

提到明年的經典賽資格賽，詹子賢則顯得謹慎，「其實我覺得我跟國際賽好像真的比較沒緣，從以前就這樣，有就去打，沒有就把自己身體狀況調整好迎接新的賽季。」回想上次參加國際賽的經驗，他笑說：「就是雅加達亞運啊！跟申皓瑋那一次，富邦悍將一直在貼尋人啟事那一次哈哈哈。」

而經歷12強賽事的江坤宇，也深刻感受到棒球魅力在台灣發酵，「感覺台灣人本來沒在看職棒的那些人，大家現在都對棒球相當感興趣，這種全台灣一起的感覺，我很喜歡。」