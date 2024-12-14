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柯瑞搭怪物狀元爭冠？美專家稱「低風險」交易　勇士可3換1

▲▼勇士柯瑞、鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞（中）、鵜鶘威廉森（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士正積極替天王柯瑞(Stephen Curry)尋找明星幫手，《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)今(14)日在節目上披露，若鵜鶘在2月交易截止前送走「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)，灣區將是他潛在的目的地，並預估勇士可能會以威金斯(Andrew Wiggings)等3人為交易籌碼，稱這筆交易是「低風險」。

2019年狀元威廉森曾被看好是天王詹姆斯(LeBron James)後「最具未來性」的新秀，無奈他深受傷病困擾，生涯前4季僅出賽114場，包括因「瓊斯骨折」缺席了整個2021-22賽季；上季好不容易健康打了70場，本季又爆出左腿筋傷勢，開季出戰6場就掛傷號，何時能回歸仍是未知數。

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《ESPN》專家馬克斯今日在節目《NBA Today》上披露了一筆潛在的交易，「現在威廉森的狀況很有趣，他受傷了，我們不知道他何時會回歸。 如果他能上場，無論是對鵜鶘團隊還是交易，他的價值都是最高的，我一直認為金州勇士是他的一個潛在去處。」

▲▼勇士柯瑞、鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞（中）、鵜鶘威廉森（左）。（圖／達志影像／美聯社）

「如果你在尋找下一個有潛力的超級明星——我認為如果健康，威廉森可以成為那個人。」馬克斯預估，勇士若想網羅威廉森，可能就得把幾名主力威金斯、後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)和長人魯尼( Kevon Looney)等納入交易，「這是可行的。」

身為灣區2022年奪冠重要功臣之一的威金斯，本季場均能砍17.2分，投籃命中率46.0%；魯尼是經驗豐富的資深球員，共幫助勇士贏得3座總冠軍；被視為重點培養對象的波傑姆斯基極具潛力，不過本季似乎遇到瓶頸，表現不如預期。

▲▼勇士柯瑞、威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士威金斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

馬克斯認為，勇士想尋找全明星新援，又不想付出太多代價的話，交易網羅威廉森是「低風險」的選擇。

《NBC體育》指出，灣區軍團現在必須盡可能把握天王柯瑞的「最後巔峰」，而威廉森無疑是任何希望「立即取勝」的球隊都會交易的對象。

關鍵字： NBA勇士柯瑞鵜鶘威廉森

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