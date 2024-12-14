多位好手表態有意征戰WBC資格賽　準備好靜待通知

▲陳柏毓（左起）、鄭宗哲、江國豪、林承飛、陳鏞基、林立、張閔勛、陳重羽、張進德、郭俊麟。（圖／展逸提供）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽日前已繳交35人名單。海盜旅美小將陳柏毓表示，「目前還沒收到任何通知，最重要是先把自己準備好。」他透露，球季結束後短暫留美就返台，預計1月會回美國，備戰新球季。

另一名海盜好手鄭宗哲透露，「之前吃飯會長是說應該有，就看看吧，我是有意願，因為好像沒有實際公布有誰。」日前登記結婚的他，也分享成為人夫的喜悅，「結婚其實還好，賽季就盡量把球打好，希望可以上大聯盟。」當問到太太是否同行美國，他表示，「到時候看看狀況。」

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回顧今年球季，鄭宗哲心得頗多，「滿棒的，有低潮讓我學到東西，變成是我去美國最棒的一年，因為是收穫最多的一年。面臨很多失敗，滿常沒辦法好好睡覺，沒有好精神去球場，這就是過程，不是什麼大不了的事，棒球是人生一部分，沒有嚴重到世界會垮，後面慢慢習慣、調整、突破，就變成可以走過來。」

目前鄭宗哲除了持續重量訓練，也透過冬盟讓自己了解打擊上可以做哪些調整。

樂天桃猿捕手張閔勛也期待入選，「當然還是會，怎麼不會，但還是不會想太多，有的話就去。」回憶過去世大運的經驗，他說，「當時我跟蘇智傑被徵召回去。國家隊是很榮耀的一件事，大家都會想要去。」

談到母隊投手在12強的亮眼表現，張閔勛表示，「他們本來就都是很有能力的投手，看到他們也是很替他們開心。冠宇也非常有經驗，可以在世界殿堂頂住，很替他們開心，可以在母隊有這麼好的表現，國際賽還可以繼續，很不容易。」

統一獅捕手陳重羽則說，如果有入選，是很開心的一件事，「有或沒有到時候就知道，我是還沒有接到通知，有的話就很開心，沒有就備戰新球季。」