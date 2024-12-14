運動雲

>

多位好手表態有意征戰WBC資格賽　準備好靜待通知

▲▼陳柏毓（左起）、鄭宗哲、江國豪、林承飛、陳鏞基、林立、張閔勛、陳重羽、張進德、郭俊麟。（圖／展逸提供）

▲陳柏毓（左起）、鄭宗哲、江國豪、林承飛、陳鏞基、林立、張閔勛、陳重羽、張進德、郭俊麟。（圖／展逸提供）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽日前已繳交35人名單。海盜旅美小將陳柏毓表示，「目前還沒收到任何通知，最重要是先把自己準備好。」他透露，球季結束後短暫留美就返台，預計1月會回美國，備戰新球季。

另一名海盜好手鄭宗哲透露，「之前吃飯會長是說應該有，就看看吧，我是有意願，因為好像沒有實際公布有誰。」日前登記結婚的他，也分享成為人夫的喜悅，「結婚其實還好，賽季就盡量把球打好，希望可以上大聯盟。」當問到太太是否同行美國，他表示，「到時候看看狀況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧今年球季，鄭宗哲心得頗多，「滿棒的，有低潮讓我學到東西，變成是我去美國最棒的一年，因為是收穫最多的一年。面臨很多失敗，滿常沒辦法好好睡覺，沒有好精神去球場，這就是過程，不是什麼大不了的事，棒球是人生一部分，沒有嚴重到世界會垮，後面慢慢習慣、調整、突破，就變成可以走過來。」

目前鄭宗哲除了持續重量訓練，也透過冬盟讓自己了解打擊上可以做哪些調整。

樂天桃猿捕手張閔勛也期待入選，「當然還是會，怎麼不會，但還是不會想太多，有的話就去。」回憶過去世大運的經驗，他說，「當時我跟蘇智傑被徵召回去。國家隊是很榮耀的一件事，大家都會想要去。」

談到母隊投手在12強的亮眼表現，張閔勛表示，「他們本來就都是很有能力的投手，看到他們也是很替他們開心。冠宇也非常有經驗，可以在世界殿堂頂住，很替他們開心，可以在母隊有這麼好的表現，國際賽還可以繼續，很不容易。」

統一獅捕手陳重羽則說，如果有入選，是很開心的一件事，「有或沒有到時候就知道，我是還沒有接到通知，有的話就很開心，沒有就備戰新球季。」

關鍵字： 棒球世界棒球經典賽球季國家隊選手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

熱門新聞

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

2陳韻文與統一達共識　5年約續留

3郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

4追林昱珉腳步　黃仲翔加入響尾蛇

5悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教

最新新聞

1改善「筋太硬」　葉子霆報瑜珈課

2柯瑞搭怪物狀元？美專家稱低風險交易

3郭宸安繼承父親郭勇志成「新北防波堤」

4灌4分逆轉京畿道！新北藍勇奪7連霸

5多位好手表態有意征戰WBC資格賽！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366