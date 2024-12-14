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紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

▲▼紅人林盛恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲紅人林盛恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

紅人台灣旅美好手林盛恩完成旅美第二年完整球季後，球隊已規劃他明年將擔任投手兼指定打擊的雙重角色，有望成為紅人隊史首位二刀流選手。今年9月，林盛恩首度登板投球就展現驚人實力，初登板就投出一局三上三下好投。

「我在春訓時就跟球隊提過想當投手，球隊也正在規劃讓我投球，不過當時球隊認為打擊能幫助到球隊，加上打擊表現不錯，所以等到球季末才開始練投。」林盛恩表示，從練投到實戰僅花了約三週時間，第四週就上場比賽，初登板時速就達到96、97英里，讓隊友都嚇一跳。

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為確保林盛恩的體能負荷，球隊已決定明年讓他專注於投球與打擊兩項任務，暫不安排守備位置。球隊也特別重視他休季期間的訓練狀況，提供穿戴式裝置監測心跳、投球量等數據，要求定期上傳記錄。

本季林盛恩在新人聯盟出賽49場，累計53支安打，包含1轟，打擊率.308。林盛恩坦言，數據不錯，但內容還有進步空間，很感謝球隊教練團的細心指導。「國外教練很尊重選手意見，不會一次改太多，而是慢慢調整。如果選手不習慣，也願意讓選手回到原本的動作。」

林盛恩2023年以130萬美元加盟紅人，身為高價簽約選手，林盛恩坦言壓力不小，但他選擇積極面對。「我告訴自己要隨時準備好，不管球隊需要我扮演什麼角色，都能夠上手。」

目前林盛恩在台灣積極備戰，10月、11月專注於重量訓練，為明年嶄新的雙重角色做準備。他特別隨隊觀看新北藍參與新北U18邀請賽，他認為，「看學弟的比賽也能從中學習。」

關鍵字： 紅人林盛恩二刀流旅美台灣

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