麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

▲「麟洋配」李洋、王齊麟最終戰落幕，感傷落淚 。（圖／羽協提供）

記者游郁香／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟今(13)日在BWF年終總決賽最後一場小組賽，以0比2不敵馬來西亞組合吳世飛、伊祖丁，宣告無緣4強，這一戰成了「麟洋配」的最終戰役，兩人賽後都感傷落淚，李洋賽後坦言，已經有段時間沒訓練，本來就預期很難贏，這次的表現已經超出預期。

李洋在巴黎奧運與王齊麟攜手完成史無前例的男雙金牌2連霸，在9月的台北公開賽引退儀式後，他就專心轉任教職，年終賽是他個人的最後一舞，也是與「大寶貝」王齊麟的最後合體。

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兩人小組賽首戰逆轉擊敗自家人李哲輝、楊博軒，昨(12)日惜敗世界第3的丹麥組合奧斯陸(Kim Astrup)、拉斯穆森(Anders Skaarup Rasmussen)，今日換交手馬來西亞組合吳世飛、伊祖丁，贏了就能晉級4強，可惜最終連輸2局落敗， 李洋的職業生涯正式畫下句點，這一戰也成了麟洋配的最終戰。

賽後兩人離情依依，忍不住落下眼淚，李洋坦言，自己已經好一段時間沒訓練，年終賽開打前就知道不好打，可能連贏1局都不容易，這3戰的表現已超出他的預期。