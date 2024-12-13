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夢想家吉祥物「助攻」20萬獎金不算　網友灌爆粉專：玩不起

▲▼福爾摩沙夢想家中場高球遊戲再次惹出爭議。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家中場高球遊戲10月曾惹出爭議，前戰神洋將牧倫斯意外揭發「洞口太小」的問題，事後夢想家出面致歉，將獎金提高到20萬元，未料本周對中信特攻時，同款遊戲再次出包，一位女球迷打歪，吉祥物優尼獸想接球，意外把球碰進20萬洞口，他連忙示意不算，球團雖再給該球迷一次機會，卻引發大批網友不滿。

夢想家11日在台中州際迷你蛋迎戰特攻，中場遊戲再次引發爭議，一位女球迷前來挑戰，她推桿時力道過大，球完全偏離軌道，夢想家吉祥物優尼獸伸手要接球，沒想到把球碰進20萬元的洞口，他連忙示意不算，球團第一時間也再給該名球迷一次機會。

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當時負責主持的應援團團長壯壯還打趣說，「優尼獸這1次再碰進20萬你出喔！」最終該名女球迷依舊挑戰失敗，領到參賽禮物。

▲▼福爾摩沙夢想家中場高球遊戲再次惹出爭議。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

▲福爾摩沙夢想家中場高球遊戲再次惹出爭議。（圖／翻攝自YouTube／TPBL，下同）

大批網友對優尼獸把球碰進洞口，球迷卻只得到「再挑戰一次」感到不滿，認為是吉祥物自己伸手「助攻」，獎金應該算數，紛紛到夢想家官方粉專留言，「難得可以洗白，20萬給小妹妹獲得洗白機會，現在把自己搞更黑了。」「20萬一點小錢都付不出來，玩不起嘛，笑死人了！」「吉祥物沒事吧？」「為吉祥物默哀。」

還有人建議夢想家不要再辦高球中場遊戲，「看看現在有多少人在乎球隊表現？有多少在乎球員們的努力？現在都是在聚焦在中場遊戲事件，拜託你們球團好好檢討一下自己的公關操作好嗎？」還有人怒嗆，「今晚進場會不會跟之前一樣被騙？那幹嘛進場支持？已退追蹤。」「難怪台灣籃球就只能這樣，格局有夠小。」

關鍵字： TPBL福爾摩沙夢想家

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