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樂天桃猿、日職羅德交流賽邁入第8屆　明年2月15、16日登場

▲▼2025「亞洲門戶交流賽」2月15、16日在日本石垣島舉行。（圖／樂天桃猿提供）

▲2025「亞洲門戶交流賽」2月15、16日在日本石垣島舉行。（圖／樂天桃猿提供）

記者游郁香／綜合報導

中職樂天桃猿延續過去傳統，將在明年2月15、16日第8度舉行「亞洲門戶交流賽」，到日本石垣島與日本職棒千葉羅德海洋交手，樂天女孩也將到場應援，樂天桃猿與易飛旅遊合作推出主題套裝行程，邀請10號隊友一同與桃猿並肩作戰。

「亞洲門戶交流賽」是近年相當熱門的台日棒球交流賽之一，也是桃猿隊春訓重大賽事，2016年首次舉辦，曾因疫情停辦2年，明年將邁入第8屆，由樂天桃猿與千葉羅德海洋交手，上演精彩對決。樂天桃猿表示，非常感謝石垣市政府今年再次主辦這項賽事，透過國際交流讓台灣棒球持續進步。

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本次易飛旅遊推出4天3夜包機主題套裝遊程，從台中清泉崗機場出發，行程包含兩場「亞洲門戶交流賽」門票，並安排樂天桃猿應援熱區保留席，讓10號隊友近距離感受賽場的熱烈氛圍。此外還能夠參加應猿晚宴，不僅能與桃猿球員及樂天女孩互動、合影，每位參加者還可以得到專屬應援毛巾乙條、樂天女孩限量珍藏明信片乙組，以及桃猿球員親筆簽名球乙顆。

「亞洲門戶交流賽」獨家套裝遊程將在2024年12月16日上午10點整於易飛旅遊官網限量報名開搶，席次有限，更多活動內容請至https://www.ezfly.com/mkt/SpecialEvent，或洽易飛旅遊客服專線(02)7725-0800轉4。

關鍵字： 中職樂天桃猿日本職棒千葉羅德海洋

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