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辜仲諒：蓋大巨蛋對台灣棒球有幫助、有意願參與

▲▼辜仲諒 。（圖／棒協提供）

▲辜仲諒 。（圖／棒協提供）

文／中央社

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，掀起蓋大巨蛋話題，台中、彰化等縣市都有意願蓋蛋。中信慈善基金會董事長辜仲諒今天指出，「這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助，當然有意願參與。」

辜仲諒今天出席第40屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動今天晚間舉辦點燈儀式，由中信銀率先捐贈新台幣200萬元，幫助偏鄉兒童的生活困境。 辜仲諒致詞時表示，「點燃生命之火」進入40週年，從父親辜濓松在他20歲時點燃，燃燒至今溫暖許多弱勢家庭，幕後英雄是慈善基金會40幾名同仁的默默付出，他自己則是前台的狗熊，並因為有這些夥伴而感到幸運、幸福。

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辜仲諒指出，台灣拿下世界棒球12強賽冠軍，從過去跟著日本人學習，並且崇拜洋人的大聯盟，到這次先打入4強，再到世界第1，已經打破以前的瓶頸，相信現在年輕的選手對台灣棒球會更有信心。

辜仲諒說，他曾問小朋友站在場上會不會害怕，小朋友告訴他「會怕、有時候還會發抖」，但他們告訴自己要勇敢、有勇氣去面對。辜仲諒強調，有夢想就會有自信，他自己從小打棒球，也教他的小孩、孫子都要打棒球，「這是重要的教育，可以學習團隊相處合作，犧牲自己幫助團隊，都是教科書沒有的。」

點燈後媒體追問近期台中、彰化等縣市喊蓋大巨蛋的看法，辜仲諒指出，「這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助，當然有意願參與。」

關鍵字： 台灣棒球辜仲諒蓋大巨蛋中信慈善基金會世界棒球12強賽

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