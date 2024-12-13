道奇團結因「水原醜聞」更加緊密！弗里曼：全隊都支持大谷翔平

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2024年的洛杉磯道奇隊，以在韓國首爾舉行的開幕系列賽中的一場大風波拉開序幕。當時的大谷翔平翻譯水原一平，被揭發為了償還個人債務，從大谷的銀行帳戶中非法轉出資金，最終金額高達約1700萬美元（約25億日圓）。 這一事件，反而讓入隊首年的大谷與球隊的凝聚力更加緊密。

弗里曼（Freddie Freeman）在道奇專門媒體《Dodger Blue》的採訪中透露，他在貝茲（Mookie Betts）主持的美國Podcast節目《On Base With Mookie Betts》中回顧了2024年，提到與大谷相關的賭博爭議反而加強了球隊的團結。

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「這個從韓國開始的賽季，我們克服了很多困難，最終達成了目標。我們是一支特別的球隊。」 據報導，在韓國酒店內揭發水原一平的賭博疑雲時，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）和蒙西（Max Muncy）率先站出來力挺大谷。雖然一開始也有人懷疑大谷可能牽涉其中，但他以堅定的態度宣告自己的清白，並獲得整支球隊的全力支持。

回到洛杉磯後，大谷召開了記者會，表示，「信任的對象犯下這樣的錯誤，令我感到悲傷和震驚，我現在就是這樣的心情。」他還補充說，「我完全不知道他有債務問題，也沒有同意讓他拿錢去還債，更沒有要求或允許他將錢轉給博彩公司。」

大谷明確否認了任何牽涉其中的指控。 據當地媒體報導，水原一平的賭博醜聞曝光後，大谷一度失眠，無法維持自己的日常訓練。然而，陪伴在他身邊的，是道奇隊的隊友和工作人員。

弗里曼回憶，「當時我們所有人都陪伴在這位新加入的隊友身邊。正是因為這一連串的事件，我們才能找到正確的方向，朝著目標邁進。」 專注打擊的大谷，創造了MLB史上首次「50轟-50盜」的紀錄，不僅拿下本壘打王和打點王，還成功蟬聯聯盟MVP。而團結一心的道奇隊則一路闖進季後賽，最終奪得世界大賽冠軍，時隔四年再度問鼎，這也是隊史第八座冠軍獎盃。