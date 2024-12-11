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「台灣法官」林冠臣披上西武戰袍　最想對決古林睿煬

▲▼西武獅新秀林冠臣。（圖／截自太平洋聯盟TV官網）

▲西武獅新秀林冠臣。（圖／截自太平洋聯盟TV官網）

記者楊舒帆／綜合報導

即將在2025年加入日職西武獅的台灣好手林冠臣，因身材高大被封為「台灣法官」，日前接受日媒專訪時表示，特別期待與同樣來自台灣、即將加入火腿隊的古林睿煬對決。

今年台灣吹起旅日風潮，不少台灣好手都投入日職，林冠臣說，「從台灣來日本的選手，不論投手還是打者都是很優秀的選手。如果有機會的話想要跟他們對戰。雖然想跟所有台灣出身的選手對戰，但特別想對戰即將加入火腿隊的古林睿煬投手。他是個非常優秀的投手，雖然應該不容易擊出安打，但如果對戰的話一定要打到他。」

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22歲的林冠臣是在今年選秀會上被西武獅隊第4輪指名。他透露，大學四年級時就下定決心，如果進不了日職就要放棄棒球，「正因為抱持著這樣的覺悟，所以被獅隊指名時真的非常開心。」

身高195公分的林冠臣，因為體格和打擊特色相似，特別喜歡參考洋基隊的「法官」賈吉（Aaron Judge），之前有日媒也封他為「台灣法官」，「他那種看起來輕輕一揮就能把球打得很遠的技術，非常值得學習，我也一直以此為目標努力練習。」

林冠臣15歲就隻身來日，就讀日南學園高中，後來進入日本經濟大學。他回憶剛到日本時最不習慣的是納豆，「剛來日本時，在語言、文化、食物的差異上都很辛苦。特別是納豆非常不喜歡，吃得很辛苦。現在反而非常喜歡原本不愛的納豆了。」

值得一提的是，太平洋聯盟的比賽自2014年起在台灣轉播，至今已邁入第11年，明年將有9名台灣選手（含育成選手）在太平洋聯盟出賽，台灣球迷將可以透過轉播看到更多旅日選手的精彩表現。

「明年開始我就要在日職出賽了，希望能讓大家早點記住我的臉和名字，我會非常努力打球，請大家多多支持！」林冠臣說。

關鍵字： 台灣選手日職林冠臣古林睿煬西武獅

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