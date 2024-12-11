運動雲

>

楊博軒年終賽1日2戰！台灣混雙分組超硬　首戰0比2不敵香港強敵

▲台北羽球公開賽，楊博軒、胡綾芳。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

國際羽球總會(BWF)年終總決賽今(11)日在中國杭州開打，台灣有4組選手參賽，世界排名第14的混雙組合楊博軒、胡綾芳打頭陣，首戰對上世界第6的香港組合鄧俊文、謝影雪，首局以15比21讓出，次局找回手感，5度扳平比數，可惜決勝時刻連掉4分，以17比21落敗。

楊博軒、胡綾芳是今年台北公開賽混雙亞軍得主，楊博軒當時還包辦了男雙冠軍，他這兩個單項也都取得年終賽資格，完成了自己設定的目標，他今日面臨1日2戰，先與胡綾芳攜手出戰混雙，對手是世界第6的香港鄧俊文、謝影雪，同組還有巴黎奧運金牌「雅思組合」鄭思維、黃雅瓊、世界第2中國組合蔣振邦、魏雅欣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊博軒、胡綾芳開賽就落入1比5的劣勢，還未完全進入狀況，以7比11進入技術暫停，下半局攻勢嚴重受阻，以13比20被香港組合取得7個局點，以15比21讓出第1局。

▲台北羽球公開賽，一路殺入決賽的台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳最終拿下亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

進入次局，楊博軒、胡綾芳開局0比3落後，不過他們隨後逐漸找回手感，連續扳平比數，以10比11進入技術暫停。雙方暫停過後持續拉鋸，台灣組合緊咬比數，一路打到17比17，可惜關鍵時刻連掉3分，以17比20被逼出3個賽末點，終場就以17比21遭直落2吞敗。

楊博軒晚間還將在男雙賽事登場，對手是最後一次搭配的「麟洋配」李洋、王齊麟，上演台灣內戰，同組還有丹麥組合奧斯陸(Kim Astrup)、拉斯穆森(Anders Skaarup Rasmussen)和馬來西亞組合侞薩尼(Nur Izzuddin)、吳世飛(Goh Sze Fei)。

BWF年終總決賽總獎金高達250萬美元(約新台幣8180萬元)，積分僅次於奧運和世錦賽，共有5個單項賽事(男單、女單、男雙、女雙、混雙)，各項目都是8組選手參賽，小組賽分成2組，取分組前2晉級4強單淘汰賽。

關鍵字： BWF混雙年終賽楊博軒胡綾芳

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

大谷翔平表態：有意再戰2026年WBC！

大谷翔平表態：有意再戰2026年WBC！

經典賽資格賽旅外球員意願高　雙混血大聯盟球星保持聯繫

經典賽資格賽旅外球員意願高　雙混血大聯盟球星保持聯繫

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

熱門新聞

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

2林家正回台打中職？　經紀公司回應了

3「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

4台鋼？兄弟？詹子賢去向未定

5林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

最新新聞

1「台灣法官」林冠臣加盟西武接受日媒專訪

2SGA直言NBA盃4強「有季後賽的感覺」

3公鹿再闖NBA盃4強　里拉德誓更上層樓

4林震宇6K好投　新北白戰平大阪

5江國光榮回母校！店老闆贊助200杯飲料

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

#林家正 微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」害羞謝支持

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366