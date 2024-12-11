楊博軒年終賽1日2戰！台灣混雙分組超硬　首戰0比2不敵香港強敵

▲台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

國際羽球總會(BWF)年終總決賽今(11)日在中國杭州開打，台灣有4組選手參賽，世界排名第14的混雙組合楊博軒、胡綾芳打頭陣，首戰對上世界第6的香港組合鄧俊文、謝影雪，首局以15比21讓出，次局找回手感，5度扳平比數，可惜決勝時刻連掉4分，以17比21落敗。

楊博軒、胡綾芳是今年台北公開賽混雙亞軍得主，楊博軒當時還包辦了男雙冠軍，他這兩個單項也都取得年終賽資格，完成了自己設定的目標，他今日面臨1日2戰，先與胡綾芳攜手出戰混雙，對手是世界第6的香港鄧俊文、謝影雪，同組還有巴黎奧運金牌「雅思組合」鄭思維、黃雅瓊、世界第2中國組合蔣振邦、魏雅欣。

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楊博軒、胡綾芳開賽就落入1比5的劣勢，還未完全進入狀況，以7比11進入技術暫停，下半局攻勢嚴重受阻，以13比20被香港組合取得7個局點，以15比21讓出第1局。

進入次局，楊博軒、胡綾芳開局0比3落後，不過他們隨後逐漸找回手感，連續扳平比數，以10比11進入技術暫停。雙方暫停過後持續拉鋸，台灣組合緊咬比數，一路打到17比17，可惜關鍵時刻連掉3分，以17比20被逼出3個賽末點，終場就以17比21遭直落2吞敗。

楊博軒晚間還將在男雙賽事登場，對手是最後一次搭配的「麟洋配」李洋、王齊麟，上演台灣內戰，同組還有丹麥組合奧斯陸(Kim Astrup)、拉斯穆森(Anders Skaarup Rasmussen)和馬來西亞組合侞薩尼(Nur Izzuddin)、吳世飛(Goh Sze Fei)。

BWF年終總決賽總獎金高達250萬美元(約新台幣8180萬元)，積分僅次於奧運和世錦賽，共有5個單項賽事(男單、女單、男雙、女雙、混雙)，各項目都是8組選手參賽，小組賽分成2組，取分組前2晉級4強單淘汰賽。