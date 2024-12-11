狀元籤虎視眈眈？台鋼給林家正高評價！本人仍傾向留美

▲林家正 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

12強爆紅的主戰捕手林家正，目前為「自由身」，個人傾向繼續赴美尋求機會，不過傳台鋼雄鷹對他極有興趣。對此於林家正的評價，領隊劉東洋直言，這次他的表現，大家是有目共睹，如果他能回來，不只是對台鋼，而是整個中職環境都有幫助。

林家正高一下學期赴美就讀加州詹賽瑞天主教高中，展開不同於台灣選手的棒球生涯。他在高中及大學時期表現優異，曾三度入選MLB選秀：2016年被水手隊第16輪選中，2018年獲太空人第29輪指名，最終在2019年以響尾蛇第14輪第422順位簽約，成為台灣首位透過選秀管道進入美職的球員。

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他在響尾蛇農場曾從短期1A打到2A，2023年自請離隊後轉戰藍鳥，同年代表台灣參加杭州亞運獲銀牌。2024年重返響尾蛇但因左手掌鉤狀骨骨折提前結束球季，傷癒後入選12強中華隊。上個月成為自由球員後，目前仍以留美為優先考量。

經紀公司展逸昨表示，會持續為他尋求、創造機會，「現在就看有什麼機會，我們就努力。」

據傳握有明年選秀狀元籤的台鋼雄鷹，對林家正相當有興趣。對於外界傳聞，台鋼球團沒有多作回應。不過對於林家正本身，則是給予高度評價。

劉東洋特別提及12強賽後，自家投手陳柏清也分享「家正學長對投手的幫助確實很大。」

據悉，台鋼球團確實有和所屬經紀公司了解林家正明年的動向，以及探詢回來選秀的意願。如同經紀公司昨日所述，林家正尚未考慮到返台投入中職選秀，仍以留在美職發展為優先。

劉東洋認為，如果林家正回來打中職，對整個棒球環境都是加分。不過他也強調，距離選秀還有半年時間，「這期間可能會遇到很多狀況，勢必會有變數。」

「這次（12強賽）家正的表現是有目共睹的，」劉東洋說，「如果他回來，不只對台鋼，基本上對中職所有球隊都有幫助，相信評價會很好。」

