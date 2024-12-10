12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷對美國開轟 。（圖／記者李毓康攝）



文／CTWANT

2024年世界12強賽事完美落幕，中華隊以不被看好的陣容奪下冠軍，舉國歡騰，而2026年經典賽前台灣明年2月要先打資格賽，11日將進行選訓會議決定35人名單，不少球迷都希望12強陣容再戰經典賽。不過2位國手郭俊麟和潘傑楷，經過多種因素判斷後坦言機率不高。

日前12強中華隊牛棚教練王建民透露，已接受中華隊總教練曾豪駒力邀，會以「原班人馬」教練團參加明年2月的經典賽資格賽，曾豪駒也表明會讓12強國手休息，盡量選一支全新的中華隊打經典賽資格賽。儘管有中華隊會推出新陣容的說法，但仍有不少球迷許願12強的國手們能再齊聚，一起打敗各國強敵。

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▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）



其中在12強擔任投手的郭俊麟，奪冠後他有表示，32歲的他可能是最後一次穿國家隊球衣，根據《中央社》報導，他10日被問到是否有意願參加明年經典賽資格賽，他認為很難且機率很低。

另外在12強驚天一轟的潘傑楷，因為在冠軍戰奮力撲壘後左手小指脫臼，因此自認不會入選經典賽資格賽35人名單內。至於潘傑楷也說明自己手勢復原狀況，一開始醫師稱2個星期可復原，但目前進度有點落後，應該可以趕上母隊統一獅春訓。

據了解，明年2月經典賽資格賽與中華隊同組的有西班牙、尼加拉瓜、南非，預計在明年2月21日至25日於台北大巨蛋開打；另一組的賽事在3月於美國亞歷桑納州圖桑市進行比賽，參賽國家有哥倫比亞、中國、巴西和德國。經典賽資格賽採循環賽模式，分組第一可以拿到2026年經典賽會內賽門票，如果是2、3名會再打一場，每組取2隊晉級。

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