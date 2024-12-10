運動雲

>

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷對美國開轟 。（圖／記者李毓康攝）

文／CTWANT

2024年世界12強賽事完美落幕，中華隊以不被看好的陣容奪下冠軍，舉國歡騰，而2026年經典賽前台灣明年2月要先打資格賽，11日將進行選訓會議決定35人名單，不少球迷都希望12強陣容再戰經典賽。不過2位國手郭俊麟和潘傑楷，經過多種因素判斷後坦言機率不高。

日前12強中華隊牛棚教練王建民透露，已接受中華隊總教練曾豪駒力邀，會以「原班人馬」教練團參加明年2月的經典賽資格賽，曾豪駒也表明會讓12強國手休息，盡量選一支全新的中華隊打經典賽資格賽。儘管有中華隊會推出新陣容的說法，但仍有不少球迷許願12強的國手們能再齊聚，一起打敗各國強敵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

其中在12強擔任投手的郭俊麟，奪冠後他有表示，32歲的他可能是最後一次穿國家隊球衣，根據《中央社》報導，他10日被問到是否有意願參加明年經典賽資格賽，他認為很難且機率很低。

另外在12強驚天一轟的潘傑楷，因為在冠軍戰奮力撲壘後左手小指脫臼，因此自認不會入選經典賽資格賽35人名單內。至於潘傑楷也說明自己手勢復原狀況，一開始醫師稱2個星期可復原，但目前進度有點落後，應該可以趕上母隊統一獅春訓。

據了解，明年2月經典賽資格賽與中華隊同組的有西班牙、尼加拉瓜、南非，預計在明年2月21日至25日於台北大巨蛋開打；另一組的賽事在3月於美國亞歷桑納州圖桑市進行比賽，參賽國家有哥倫比亞、中國、巴西和德國。經典賽資格賽採循環賽模式，分組第一可以拿到2026年經典賽會內賽門票，如果是2、3名會再打一場，每組取2隊晉級。

延伸閱讀
她剛出社會月領7萬卻「不敢花錢」　一票人狂點頭：被窮養都這樣
兒離家16年！只因媽說「這句話」　爸哽咽：很難受
原始連結

關鍵字： 中華隊經典賽WBC12強郭俊麟潘傑楷

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

朱育賢告別桃猿　今與味全龍碰面敲定最終細節

朱育賢告別桃猿　今與味全龍碰面敲定最終細節

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

陳子豪準備掀搶人大戰！味全龍補強未完也要加入競逐

陳子豪準備掀搶人大戰！味全龍補強未完也要加入競逐

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

郭俊麟回台笑稱焦點較少 談WBC資格賽難度高

郭俊麟回台笑稱焦點較少 談WBC資格賽難度高

大谷翔平「鈔能力」驚人！年創造324億收益　助道奇補強大物

大谷翔平「鈔能力」驚人！年創造324億收益　助道奇補強大物

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

朱育賢告別桃猿　今與味全龍碰面敲定最終細節

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

陳子豪準備掀搶人大戰！味全龍補強未完也要加入競逐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

2大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

3朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

4陳韻文4隊爭搶！林家正中職球隊青睞

5首爾教頭恭喜台灣12強奪冠

最新新聞

1感覺不到腳　NBA龍王巴恩斯驚悚大扭

212強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

3領航猿主題月　陳信安、毛加恩合體　

4企業射箭聯賽　戴宇軒、風佑築成箭王箭后

5林家正突曬抱娃照！家正婦見腳上牽繩暴動

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366