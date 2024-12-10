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新北U18／率神奈川特殊高校生征台首勝　監督過往曾對決郭李建夫

▲▼神奈川監督副島孔太。（圖／記者楊舒帆攝）

▲神奈川監督副島孔太。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際城市邀請賽10日進行第3天賽事，神奈川前一戰以2比3不敵新北藍，此戰以5比4力克南投縣，監督副島孔太表示，很高興能帶著首戰的經驗在此役贏球。

神奈川首局變靠著橫山大和安打及木村翔平三壘安打先馳得點，3局上久米笑掃三壘安打，橫山大和擊出高飛犧牲打進帳1分，4局上森成生高飛犧牲打再下一城，取得3比0領先。南投縣4局下追回1分，神奈川5局上、6局上各進帳1分拉開至5比1。

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神奈川6局下第四任投手杉山椋臥遭狙擊，石銘峰清壘三壘安打追回3分，橫山大和取消DH登板守住1分差勝利。監督副島孔太表示，「此戰非常有經驗價值，選手做出練習時反覆做的表現，中間教練團調度有問題被追回3分，但仍相信子弟兵，也很肯定他們的表現。」

神奈川代表「GXA Sky Hawks」是結合高中新生、轉學生，以及曾從高中棒球隊退隊、曾高中休學過的球員為主體對象。白天磨練棒球技術，接著在函授型課程的高中學習，是結合學校教育及棒球教育的團體，幫助以大學棒球甚至職業棒球為目標的學生們朝人生的下一階段邁進。

副島孔太坦言，「這些球員組成較為特別，他們因為各種原因休學或退學才來到這裡，聚集在同一間高中並透過線上教學上課。每個人目標不同，有人想升上大學，有人想去獨立聯盟，或是畢業後就成為一般上班族，當然也會有以職棒為目標的選手。」與其他拚甲子園的高校生不太一樣，練習賽的機會也較少。

來台交流奪得首勝，賽後獲得紀念球，副島孔太透露，「之前曾拿過很多冠軍，跟這群孩子一起拿下勝利，是很寶貴的事情。」他也提到，中學時期入選國家隊曾與台灣球隊交流過。

其實副島孔太曾效力養樂多（1997-2002）再轉戰歐力士（2002-2004），最著名的一擊是2001年曾在日本大賽第4戰敲出代打致勝全壘打，幫助球隊拿下「日本一」。他回憶道，還記得陳大豐、郭李建夫兩位台灣選手，曾與郭李建夫投打對決，「結果忘記了，但記得他球速很快、球很會跑。」

談到首戰與新北藍（穀保家商）交手的印象，他表示，「有聽說是拿過很多冠軍的強隊，也知道每個人的能力都非常好，最後比賽結果是輸球，但藉由那場比賽的經驗獲得此戰的勝利，是很開心的事情。」

關鍵字： 新北富邦U18國際城市邀請賽神奈川代表隊南投縣副島孔太

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