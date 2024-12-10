新北U18／焦子杰大會首轟！台中市1分差險勝晉級決賽

▲新北U18焦子杰。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際城市邀請賽10日進行第3天賽事，台中市由焦子杰開轟打出氣勢，最終以3比2擊敗新竹市，目前累計1勝1和，確定晉級12強決賽。焦子杰表示，最喜歡的捕手是兄弟隊陳家駒，盼能學習他的接球與擋球技巧。

焦子杰2局上在兩好三壞滿球數時，轟出左外野全壘打，為台中市先馳得點。新竹市4局下由闕鈞宇掃出三壘安打，隨後利用暴投跑回追平。6局上焦子杰獲得故意四壞保送，攻佔一、二壘，下一棒游能茗適時安打超前比分；7局上吳承皓、林承志連續長打添加保險分。

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關鍵7局下，新竹市闕鈞宇敲出單場第二支三壘安打，一度追近至1分差，最後台中市換上張峻彰登板守住勝利。

焦子杰敲出大會首支轟出牆外的全壘打，他坦言：「學生棒球好球數直球較多，設定球路剛好也是自己喜歡的位置，就打出去了。把自己該做的事做好，成績自然會出來。」

焦子杰高一至高二參加鋁棒聯賽，終於在高三踏上木棒的舞台，更想珍惜能上場的機會。今年剛在立德盃敲出木棒生涯首轟，此戰再度開轟，在攻擊方面的成長，焦子杰特別感謝職棒退役的楊勝智教練，提點他手與髖關節的運用：「只要有空就會找他特訓。」生涯首次獲得「敬遠」故意四壞保送，他說，「可能想抓下一個打者。」

身為捕手，他也必須幫助投手穩住場面。當4局下被扳平時，他也試著與先發投手王奕翔溝通：「鼓勵他別緊張，往好球帶丟，背後有7個人幫忙守備，大膽攻擊好球帶。比數接近時安撫投手，也相對地安撫自己。」