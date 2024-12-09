「細膩野球」被搶先！日本名將鹿取義隆解析台灣進步

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

前日本隊投手教練、曾效力巨人及西武獅的鹿取義隆，針對中華隊在12強金牌戰以4比0擊敗日本隊的賽事，提出精闢分析。這位曾在2006年經典賽及2015年第一屆12強賽擔任日本隊教練的資深棒球人，坦言這場比賽徹底顛覆他的預期，還提到日本的「細膩野球」被台灣搶先做到。

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鹿取義隆指出，中華隊打線展現驚人火力，特別是陳傑憲在第五局擊出的三分砲，不僅是一記技術性極高的全壘打，更成為比賽的轉捩點。「那一棒面對戶鄉投出的低角度直球，而陳傑憲展現了極佳的打擊技巧，」他說。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

在投手調度方面，中華隊的表現更是令日本隊束手無策。先發投手林昱珉搭配靈活運用的變速球限制右打者，內角兩縫線球壓制日本隊左打者，在日本少有左投能投出這種球路，而且球路稍微不穩定，使打者無法順利踏步，在看到內角球之後對外角球的應對也不夠充分。第二任投手張奕的變化球威力十足，第三任投手陳冠宇則以氣勢十足的投球完全壓制對手。

值得注意的是，鹿取義隆特別提到中華隊已經完全掌握日本「細膩棒球」的精髓。第七局一、二壘有人時的雙盜戰術，就是最好的證明。「這原本是日本隊的拿手絕活，但今天反而被中華隊搶先施展，」他表示。

這場勝利不僅展現台日棒球交流的成果，更凸顯中華隊近年來的長足進步。鹿取義隆提及，擊出關鍵三分砲的陳傑憲，曾在岡山縣的共生高校磨練球技；包辦後援的張奕、陳冠宇都有日職經驗，充分展現台日棒球交流的正面效益。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）