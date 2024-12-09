大谷夫婦球場約會加持！同鄉八村壘猛砍新高23分　湖人止3連敗

Shohei Ohtani ❤️ watching Rui Hachimura pic.twitter.com/PUAoN4aZIZ — Lakers Lead (@LakersLead) December 9, 2024

記者游郁香／綜合報導

3連敗的湖人今(9)日在主場出戰拓荒者，天王詹姆斯(LeBron James)因左腳痠痛缺陣，混血前鋒八村壘與從板凳出發的羅素(D'Angelo Russell)挺身助拳當家長人戴維斯(Anthony Davis)，八村壘在前來觀戰的「同鄉」大谷夫婦面前，猛砍個人本季新高23分，成為洛城以107比98止敗的功臣之一。

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今日與妻子田中真美子一起現身湖人主場，兩人在籃球場「約會」引起熱議。大谷發現他們上了大螢幕，用手指了上方，夫妻倆很有默契一起遮嘴笑，顯得有些害羞。

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球迷在社群媒體上直呼，「這對新婚夫妻真可愛！」「可愛到讓我一直重複看。」「這是什麼啊，可以一直看下去，好溫馨。」「真美子夫人微笑聽大谷講話，真是郎才女貌，我喜歡這對夫妻。」

▲湖人混血前鋒八村壘。（圖／達志影像／美聯社，下同）

在大谷夫婦驚喜現身應援加持之下，此戰先發的混血前鋒八村壘很爭氣，首節還剩9分36秒就從左側突破上演暴扣，次節持續撕裂對手防線得分並在外線開火，大谷夫婦為他鼓掌喝彩。八村壘末節開局，個人得分破20大關，最後6分24秒，他賞了對手麻辣鍋，隨後又砍進單場第3顆三分球。

八村壘這一戰打了38分56秒，以13投9中，逼近7成的命中率攻下個人本季新高23分、5籃板、2助攻，外帶4抄截和1火鍋，三分則是5投3中，繳出本季代表作。

在詹姆斯缺陣之下，洛城當家長人戴維斯扛起攻防兩端的重任，飆出30分、11籃板，外帶5火鍋、2抄截；羅素也從板凳挹注28分、14助攻，包辦5顆三分球，聯手率隊以107比98止住3連敗，戰績提升到13勝11敗，暫居西區第8。