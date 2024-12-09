在板凳區看台灣奪冠　紅林弘太郎不甘心誓言再戰經典賽

▲世界12強棒球賽東京複賽，紅林弘太郎。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

歐力士22歲內野手紅林弘太郎在本屆12強賽事首度入選日本隊，這位被譽為「日職新星」的選手近日接受日媒訪問時，坦言與西武獅金手套游擊手源田壯亮同場較勁，讓他看清自己與頂尖選手的差距。金牌戰對台灣沒機會上場，也訴說不甘心之情。

日媒《SANSPO》報導，紅林弘太郎首輪循環賽雖有4場先發機會，但超級循環賽僅替補上陣2次，在對台灣的金牌戰中完全沒有上場機會就輸球了，他咬著嘴唇說，「在什麼都做不了的情況下輸球，真的很不甘心。」

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不過，這次與日本頂尖選手同場較勁的經驗，也讓紅林受益良多。「真的沒資格和他比較。」紅林特別是觀察到源田壯亮不僅守備範圍廣、技術精湛，更讓他印象深刻的是源田作為內野指揮官的細膩。「他不只會跟投手溝通，還會主動與二壘手、三壘手及外野手協調守備。他的每個舉動都很到位，這些都是我從沒想過的事情，學到很多。」

展望未來，紅林將目標鎖定2年後的世界棒球經典賽（WBC）。他認為要成為日本第一游擊手，必須加強關鍵時刻的打擊能力。「優秀的選手都能拉打快速球，這是我要努力的方向。」

本季雖僅敲出2轟，但紅林表示，這次在國際賽中與橫濱DeNA的牧秀悟當隊友，讓他學到很多。「能近距離觀察到每年都有好成績的選手如何準備比賽、在場上如何思考，獲益良多。」

「我的目標是要穿上日本隊球衣，擔任先發游擊手。」這位日職新生代大物正朝著國家隊先發選手的目標邁進，未來在國際賽場上，台灣球迷極可能會在內野區看到這位身材高挑的游擊手與中華隊捉對廝殺。

▲世界12強棒球賽東京複賽，紅林弘太郎。（圖／記者李毓康攝）