約基奇空砍56分孤掌難鳴　罕見說重話：每個人都有錯

▲▼金塊約基奇空砍生涯新高56分。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）今天（8日）狂砍生涯新高56分，可惜因其餘隊友表現不佳，終場敗給原先16連敗的巫師，賽後，約基奇表示並無太多值得慶祝的事情，甚至罕見的說重話，「今天和最近幾場比賽對我們來說都非常糟糕，我們團隊正朝著錯誤的方向前進，我認為每個人都有錯。」

儘管約基奇交出56分、16籃板和8助攻的驚人數據，但他對努力卻淪為泡影非常介意，未展現任何興奮之情，甚至提出一個特別激進的建議，「在我的國家，當出現這種情況時，大家的薪水會扣一些，也許這就是我們需要的，這會是一點激勵。」

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約基奇創下生涯新高得分外，同時也創下NBA第3節單節出手次數的最高紀錄，他在今天第3節出手21次，獨得23分，但卻金塊落後全場最多的15分，約基奇帶遺憾說道，「我最後有些過於強求。」

巫師在10月份未嘗一勝，目前仍是聯盟的墊底球隊，但金塊這支西區常勝軍卻敗給了巫師，金塊總教練馬龍（Mike Malone）將這場敗仗責任歸咎於自己，「我對這支球隊的指導非常糟糕。」，馬龍補充道，「我們目前的戰績是11勝10負，輸給了一支過去5場比賽場均僅得100分的球隊，而今天他們砍下122分，這讓我感到羞愧。」

馬龍也直接點出金塊的困境，「我們遇到很多問題，目前主要集中在防守端。」，巫師普爾（Jordan Poole）攻下39分，包含9記三分，特別在隊友給的幫助上，金塊大幅落後給巫師。巫師帕尚尼（Justin Champagnie）砍23分、瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）得到20分、卡林頓挹注10分、巴特勒（Jared Butler）替補得到12分；金塊則只有小將史崔華（Julian Strawther）板凳出發砍下全隊次高18分。