唐西奇大三元緊追自己總教練　基德：得讓他休息了

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

台灣時間8日，獨行俠客場踢館暴龍，獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）與搭檔厄文（Kyrie Irving）今天三分手感爆棚，聯手命中獨行俠全場17記三分中的12記，終場厄文砍下29分，唐西奇得到30分、13籃板、11次助攻，連續2場達成大三元，以125比118力壓暴龍，獨行俠連勝紀錄推進到7場。

這是唐西奇本季第2次大三元，也是他生涯第79次大三元，讓他超越張伯倫（Wilt Chamberlain）與哈登（James Harden），獨居歷史大三元榜單第7。

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唐西奇站上史上第7後，下一位要追逐的就是自己的總教練基德（Jason Kidd），基德球員時期有「大三元製造機」美名，退役後目前在大三元榜排第6，完成了107次，與25歲的子弟兵唐西奇僅剩28次差距，讓他不禁開玩笑道，「我想我得讓他休息了。」

唐西奇上半場就拿下15分、8次助攻和6個籃板，半場結束前，他投進壓哨大號三分球，幫助獨行俠以70比54領先。第3節剩1分58秒時，唐西奇抓下1顆防守籃板，完成生涯第79次大三元。

LUKA DONCIC AT THE BUZZER.



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「對唐西奇來說，這是一項了不起的成就。」基德談到唐西奇超越張伯倫和哈登時說道，「當你談到他的技術能力，填滿數據欄的能力，那無庸置疑，他已經連續2場得到大三元，我相信他可以持續一直做到，而且大家總是期待他拿下大三元，甚至有時候認為這是理所當然。」

本場唐西奇的美計傳球讓基德難忘，他比賽中多次傳出長距離助攻，包括從自以半場籃下傳出的助攻，「這真的令人難以置信，他的能力和力量能將球傳這麼遠。」，基德進一步指出，「他可以去達拉斯牛仔隊當四分衛了。」

獨行俠厄文在首節就拿下14分，使暴龍本場被壓制到無法翻身，最多曾落後24分，但在第4節剩1分35秒時，迪克（Gradey Dick）命中三分球，將分差縮小到120比115。然而，暴龍後續2次回放挑戰中均未獲利，一次是干擾球判罰，另一次是防守犯規挑戰，終場118比125吞敗，遺憾未能戲劇性逆轉。

勝隊獨行俠唐西奇得到30分、13籃板、11次助攻大三元；好搭檔厄文也展現殺手特質，砍下29分，包含6記三分球；湯普森（Klay Thompson）貢獻20分。

敗隊暴龍以迪克表現最為亮眼砍下27分；王牌巴恩斯（Scottie Barnes）改打控球後衛，拿下19分、14助攻、8籃板；中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）傷後復出貢獻20分、7籃板、7助攻。