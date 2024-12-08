運動雲

>

唐西奇大三元緊追自己總教練　基德：得讓他休息了

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

台灣時間8日，獨行俠客場踢館暴龍，獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）與搭檔厄文（Kyrie Irving）今天三分手感爆棚，聯手命中獨行俠全場17記三分中的12記，終場厄文砍下29分，唐西奇得到30分、13籃板、11次助攻，連續2場達成大三元，以125比118力壓暴龍，獨行俠連勝紀錄推進到7場。

這是唐西奇本季第2次大三元，也是他生涯第79次大三元，讓他超越張伯倫（Wilt Chamberlain）與哈登（James Harden），獨居歷史大三元榜單第7。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇站上史上第7後，下一位要追逐的就是自己的總教練基德（Jason Kidd），基德球員時期有「大三元製造機」美名，退役後目前在大三元榜排第6，完成了107次，與25歲的子弟兵唐西奇僅剩28次差距，讓他不禁開玩笑道，「我想我得讓他休息了。」

唐西奇上半場就拿下15分、8次助攻和6個籃板，半場結束前，他投進壓哨大號三分球，幫助獨行俠以70比54領先。第3節剩1分58秒時，唐西奇抓下1顆防守籃板，完成生涯第79次大三元。

「對唐西奇來說，這是一項了不起的成就。」基德談到唐西奇超越張伯倫和哈登時說道，「當你談到他的技術能力，填滿數據欄的能力，那無庸置疑，他已經連續2場得到大三元，我相信他可以持續一直做到，而且大家總是期待他拿下大三元，甚至有時候認為這是理所當然。」

本場唐西奇的美計傳球讓基德難忘，他比賽中多次傳出長距離助攻，包括從自以半場籃下傳出的助攻，「這真的令人難以置信，他的能力和力量能將球傳這麼遠。」，基德進一步指出，「他可以去達拉斯牛仔隊當四分衛了。」

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠厄文在首節就拿下14分，使暴龍本場被壓制到無法翻身，最多曾落後24分，但在第4節剩1分35秒時，迪克（Gradey Dick）命中三分球，將分差縮小到120比115。然而，暴龍後續2次回放挑戰中均未獲利，一次是干擾球判罰，另一次是防守犯規挑戰，終場118比125吞敗，遺憾未能戲劇性逆轉。

勝隊獨行俠唐西奇得到30分、13籃板、11次助攻大三元；好搭檔厄文也展現殺手特質，砍下29分，包含6記三分球；湯普森（Klay Thompson）貢獻20分。

敗隊暴龍以迪克表現最為亮眼砍下27分；王牌巴恩斯（Scottie Barnes）改打控球後衛，拿下19分、14助攻、8籃板；中鋒波圖爾（Jakob Poeltl）傷後復出貢獻20分、7籃板、7助攻。

關鍵字： NBA唐西奇厄文湯普森基德哈登張伯倫獨行俠

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鄧愷威被巨人隊簽回　明年力拚重返大聯盟

鄧愷威被巨人隊簽回　明年力拚重返大聯盟

林泓育、凃壯勳赴日拜「完美接球」名師！甲斐也來取經

林泓育、凃壯勳赴日拜「完美接球」名師！甲斐也來取經

發文抒發12強奪冠感動　張奕重新定義成功「共好」

發文抒發12強奪冠感動　張奕重新定義成功「共好」

詹皇、柯瑞奪第5冠最佳機會？　美專家：在舊金山一起結束生涯

詹皇、柯瑞奪第5冠最佳機會？　美專家：在舊金山一起結束生涯

辰己涼介回應「洗腦」指控　決裂父母都是因為錢

辰己涼介回應「洗腦」指控　決裂父母都是因為錢

傳外隊開高薪5年約搶陳韻文　蘇泰安透露談約方向：展現誠意

傳外隊開高薪5年約搶陳韻文　蘇泰安透露談約方向：展現誠意

巨人隊網羅強打游擊手　7年59億打破隊史紀錄

巨人隊網羅強打游擊手　7年59億打破隊史紀錄

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

台灣山林2比2逼和日本社會人　4388人進場創冬盟紀錄

台灣山林2比2逼和日本社會人　4388人進場創冬盟紀錄

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

熱門新聞

鄧愷威被巨人隊簽回　明年力拚重返大聯盟

林泓育、凃壯勳赴日拜「完美接球」名師！甲斐也來取經

發文抒發12強奪冠感動　張奕重新定義成功「共好」

詹皇、柯瑞奪第5冠最佳機會？　美專家：在舊金山一起結束生涯

辰己涼介回應「洗腦」指控　決裂父母都是因為錢

傳外隊開高薪5年約搶陳韻文　蘇泰安透露談約方向：展現誠意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

2林泓育凃壯勳赴日拜「完美接球」名師

312強奪冠感動　張奕重新定義成功

4詹皇柯瑞奪第5冠最佳機會？球評給建議

5辰己涼介回「洗腦」　決裂因為錢

最新新聞

1唐西奇大三元緊追總教練 基德：得讓他休息了

2詹皇之子爆發　布朗尼砍生涯新高16分

3本季第5度大三元　活塞康寧漢宰尼克

4桃園1000萬天使基金　邀12強國手

5約基奇砍新高56分　巫師仍終止16連敗

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366