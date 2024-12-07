近2千人歡送古林睿煬　阿嬤淚水催淚金孫：臭屁仔要好好打





▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅今天在台南球場為「金孫」古林睿煬舉辦歡送會，近2000名球迷齊聚現場送別，球團也宣布，活動盈餘將全數捐贈「球芽基金」，幫助弱勢孩童購買書籍。當球團播放特製影片時，螢幕上阿嬤不捨的淚水，也讓古林睿煬差點哽咽落淚。

對於現場爆滿的人潮，古林睿煬坦言既驚喜又意外，「原本還擔心200張簽名板都賣不完，況且還跟球團遊行撞期。」

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當看到球團準備的回顧影片，古林睿煬笑說，「我還以為我要引退了！」他透露，過去看到學長的引退影片總是特別感動，也曾想像過自己是否也能有這樣一支紀念影片，「沒想到這麼快就實現了！」

面對平日愛開玩笑的夥伴們在影片中難得認真的一面，古林睿煬忍俊不禁。但當阿嬤出現在畫面中時，他的心情立刻轉為感動。

在影片中，阿嬤分享了她與棒球的趣事，「以前我都不太會看棒球，每次他回來都會笑我。現在我會看了，才敢罵你這個屁孩！」

談到孫子即將遠赴日本，阿嬤難掩不捨，哽咽地說，「他要去那麼遠、那麼久，見面的機會變少了。雖然我為他能去日本感到開心，那是他的成就，但真的很捨不得。」

最後，阿嬤不忘叮嚀，「臭屁仔，去日本要好好打，身體要顧好，要健健康康的。老婆也要尊重一下喔！」