運動雲

>

麟洋配年終賽最後一舞與自家人同組　李洋：不要太拚而受傷就好

▲▼GQ年度風格大賞紅毯活動-李洋,王齊麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲李洋、王齊麟。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

BWF年終總決賽將於12月11日開打，今天進行賽前分組抽籤，「麟洋配」李洋、王齊麟最後一舞，竟意外和自家人李哲輝、楊博軒同組，也算是另類巧合。

國際羽球總會（BWF）年終總決賽從12月11日到15日在中國杭州登場，僅男單、女單、男雙、女雙、混雙年終積分排行榜前8名的球員（組合）可以參賽，而所有組別預賽都分為2組，循環賽後取分組前2晉級4強單淘汰賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年台灣由一哥周天成領軍，男雙有李洋/王齊麟、李哲輝/楊博軒，混雙有楊博軒/胡綾芳等4組人馬參賽，角逐250萬美元（約新台幣8167萬元）總獎金。

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋在台北公開賽舉行引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

今天舉行賽前分組抽籤，靠著巴黎奧運金牌保送參賽資格的李洋、王齊麟，竟和李哲輝、楊博軒同組，另外還有丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛（Goh Sze Fei）。

李洋在接受中央社訪問時表示，自己這陣子雖然有動起來，但訓練強度還是跟以前當選手的時候差很多，「不過我還是抱著很期待的心情去參賽，只希望不要太拚而受傷就好。」

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋。（圖／記者杜奕君攝）

剛跟女友求婚成功的王齊麟則是笑說：「這就是一種命運的捉弄才會跟哲揮他們同組，反正我們就是上場努力發揮吧。」

男單周天成則是和丹麥安東森（Anders Antonsen）、馬來西亞李梓嘉、中國李詩灃同組，獲得奧運金牌的世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）則是因傷棄賽。

混雙部分，楊博軒、胡綾芳和中國組合蔣振邦、魏雅欣，奧運金牌組合鄭思維、黃雅瓊，香港組合鄧俊文、謝影雪同組。

關鍵字： 羽球麟洋配李洋王齊麟年終賽BWF

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

12強看江坤宇攻擊　李凱威體會「擊球初速」重要性

12強看江坤宇攻擊　李凱威體會「擊球初速」重要性

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

熱門新聞

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

讀者回應

﻿

熱門新聞

1寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

2林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

3江國豪專訪：王建民場上場下給最滿！

4田中將大「沒人要」恐退休？

5陳韻文吸引複數約　統一積極洽談

最新新聞

1「又是他們！」古林睿煬笑迎驚喜

2蟻人猛噴垃圾話！咖哩嗆馬上回來復仇

3外隊高薪搶陳韻文　獅隊透露談約方向

4古林入札金挹注戰力！獅鎖定新洋將

5麟洋配年終賽最後一舞與自家人同組

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

父驕傲郭俊麟表現打120分！　缺席遊行...證實最後1次打國家隊

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366