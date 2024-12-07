勇士戰績暴跌急替柯瑞找「明星搭檔」　3名主要輪替月中可被交易

The Golden State Warriors are looking for another star player to pair next to Stephen Curry, per @ShamsCharania



(Via @ESPNNBA) pic.twitter.com/HdQsp3BXT4 — NBACentral (@TheDunkCentral) December 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士開季一度打出10勝3敗的絕佳氣勢，近期卻一度5連敗，戰績雪崩式下滑，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(7)日披露，灣區正積極替天王柯瑞(Stephen Curry)尋找一位「明星隊友」，可以幫忙組織進攻與得分的新援，在明年交易截止前可能會有動作。

勇士今夏曾試圖網羅頂尖搖擺人喬治(Paul George)、「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)等，最終都以失敗告終，在近期戰績暴跌，從西區第1掉到第5，團隊狀況掙扎之下，傳出他們正積極在市場上尋求能輔助一哥柯瑞的明星球員。

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▲勇士天王柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》名記者查拉尼亞今日在節目《NBA Today》中披露，「我被告知，勇士正在尋找一位明星球員，一位可以在柯瑞旁邊得分和組織進攻的球員。」他還提到，勇士內部存在一個爭論，「他們能在現有陣容外找到這樣的球員嗎？或這個球員會來自內部，例如庫明加(Jonathan Kuminga)？」

《運動畫刊》指出，勇士一直希望庫明加能成為柯瑞身旁穩定的得分手，但他的角色和表現仍然不穩。不過這位前場大物前役在「雙核心」缺陣之下，對西區第2的火箭飆出生涯最高的33分，獲得教頭和隊友的一致讚賞。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，大約再一周之後(當地時間12月15日)，勇士陣中幾名主要輪替球員，如已經報銷的得分後衛梅爾頓(De'Anthony Melton)、資深射手希爾德(Buddy Hield)及安德森(Kyle Anderson)的交易限制都將解除，替灣區在任何潛在交易中提供更多可能性。

查拉尼亞說，勇士的未來將在接下來的幾周或幾個月內，交易截止日前確立。

▲勇士梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）