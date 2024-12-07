運動雲

>

勇士戰績暴跌急替柯瑞找「明星搭檔」　3名主要輪替月中可被交易

記者游郁香／綜合報導

勇士開季一度打出10勝3敗的絕佳氣勢，近期卻一度5連敗，戰績雪崩式下滑，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(7)日披露，灣區正積極替天王柯瑞(Stephen Curry)尋找一位「明星隊友」，可以幫忙組織進攻與得分的新援，在明年交易截止前可能會有動作。

勇士今夏曾試圖網羅頂尖搖擺人喬治(Paul George)、「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)等，最終都以失敗告終，在近期戰績暴跌，從西區第1掉到第5，團隊狀況掙扎之下，傳出他們正積極在市場上尋求能輔助一哥柯瑞的明星球員。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士天王柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》名記者查拉尼亞今日在節目《NBA Today》中披露，「我被告知，勇士正在尋找一位明星球員，一位可以在柯瑞旁邊得分和組織進攻的球員。」他還提到，勇士內部存在一個爭論，「他們能在現有陣容外找到這樣的球員嗎？或這個球員會來自內部，例如庫明加(Jonathan Kuminga)？」

《運動畫刊》指出，勇士一直希望庫明加能成為柯瑞身旁穩定的得分手，但他的角色和表現仍然不穩。不過這位前場大物前役在「雙核心」缺陣之下，對西區第2的火箭飆出生涯最高的33分，獲得教頭和隊友的一致讚賞。

▲▼勇士柯瑞、快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，大約再一周之後(當地時間12月15日)，勇士陣中幾名主要輪替球員，如已經報銷的得分後衛梅爾頓(De'Anthony Melton)、資深射手希爾德(Buddy Hield)及安德森(Kyle Anderson)的交易限制都將解除，替灣區在任何潛在交易中提供更多可能性。

查拉尼亞說，勇士的未來將在接下來的幾周或幾個月內，交易截止日前確立。

▲▼勇士梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士梅爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

12強看江坤宇攻擊　李凱威體會「擊球初速」重要性

12強看江坤宇攻擊　李凱威體會「擊球初速」重要性

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

專訪／江國豪趣談兩捕風格　「餅王配」相處很舒服

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

專訪／ 師徒情更濃！江國豪感恩王建民　場上場下都給最滿

田中將大「沒人要」恐退休？各隊遲疑原因曝　疑涉職權騷擾

恭喜！寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅積極洽談留人

統一獅續留打教馬修爾　霍斯曼可望接下一軍投教

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

2江國豪專訪：王建民場上場下給最滿！

3田中將大「沒人要」恐退休？

4寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

5陳韻文吸引複數約　統一積極洽談

最新新聞

1勇士戰績暴跌急替柯瑞找「明星搭檔」

2寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

3訂製「曜惜福」練習衣　味全新秀捐5萬

4大谷愛犬Decoy枕著「新禮物」打瞌睡

5小熊想季後賽　考慮交易鈴木誠也、貝林傑

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

父驕傲郭俊麟表現打120分！　缺席遊行...證實最後1次打國家隊

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366