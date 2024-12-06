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大谷翔平首談延遲支付：為道奇打造強隊很有意義

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平接受了《今日美國》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）的獨家採訪，這是他首次接受美媒專訪。採訪中談到與道奇的延遲支付方案，他認為相當有意義。

大谷翔平與道奇簽下10年7億美元（約219億台幣）合約，創下運動史上紀錄，但大部分薪資將延遲給付，據先前外媒披露，延後支領的薪資達6.8億美元。

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這讓道奇隊的奢侈稅負擔每年7000萬美元降至4600萬美元。使得球隊得以透過交易獲得葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並與其續約5年1.365億美元。同時也能與山本由伸簽下12年3.25億美元的合約，還能以1年2350萬美元簽下T.赫南德茲（Teoscar Hernández）。

大谷回顧這份特殊合約時表示，「這絕對很有意義。我們互相承諾要打造最好的陣容。我們贏得了世界大賽，從這個意義上來說，我們都履行了彼此的承諾。我知道現在他們正在改建球場（投入1億美元約150億日元改建俱樂部設施），並投入更多資源簽下其他球員。知道我們每個人都為道奇隊的勝利盡了一份力，這感覺很新鮮也很有意義。」

道奇隊為衛冕積極補強，在休賽期以5年1.82億美元網羅兩屆賽揚獎得主左投史內爾 (Blake Snell)，同時與艾德曼簽下5年7400萬美元的續約合約。兩人都採用大谷的合約模式，合計9100萬美元將延後支付。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊延遲支付球隊補強專訪

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