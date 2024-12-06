大谷翔平首接美媒專訪　經紀人曝多倫多假消息內幕

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平接受了《今日美國》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）的獨家採訪，這是他首次接受美媒專訪。通過翻譯，大谷回顧這個賽季時表示，「超出預期了。第一次進入季後賽，我們還贏得了世界大賽冠軍。還能要求什麼呢？」

大谷談到在天使隊時觀察道奇隊與實際成為球隊一員的差異，「當我在天使隊時，從外部看來，道奇隊進入季後賽似乎很容易。但實際成為球隊一員後，就連進入季後賽都非常不容易。末段被教士隊緊追，要擺脫他們真的是艱難的經歷。但這也非常特別且令人感動。真的很開心。」

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雖然道奇隊連續第十年進入季後賽，但在賽季末段，因為教士隊的猛追，國聯西區的優勝魔術數字一度消失，陷入了險境。但對於在天使隊時期從未進入過季後賽的大谷來說，這些「緊張刺激的比賽」讓他感受到充實感。

▲大谷回顧這個賽季時表示，「超出預期了。 」（圖／達志影像／美聯社）

該記者詳細採訪了周邊人士，從經紀人巴列羅（Nez Balelo）那裡得知了與道奇、巨人以及藍鳥三支球隊爭奪戰時的內幕。

在談判進入最後階段時，傳出「大谷搭上前往多倫多的飛機」的消息。各個談判中的球隊都來電確認，他回答「我和翔平都沒有搭飛機」，但唯獨藍鳥隊沒有來電確認。

巴列羅表示：「記者的行為太魯莽。這傷害了球隊（藍鳥）、球迷，以及整個加拿大。我真的感到很抱歉，因為在那一分鐘內，所有人都以為他要來了。這是整個談判過程中最令人失望的事。（為了避免這種情況）翔平和我保持沉默。我們不想讓猜測和謠言影響我們的談判。」