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日本社會人8局灌5分退海洋　日職內戰紅白4比4戰平

▲▼ 松田翔大 。（圖／聯盟提供）

▲松田翔大 。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／綜合報導

冬季聯盟今日賽事分別由台灣海洋交手日本社會人，以及日職白隊對戰日職紅隊。日本社會人在8局灌進5分，包括武藤健司2分砲，終場9比2勝出。日職白隊9局失誤丟分，紅隊以4比4戰平。

台灣海洋由姚恩多先發，僅投2局被敲5安，奉送4次四壞球保送，首局就失掉4分，陳宇宏後援2局及時踩住煞車，林萬益、謝葆錡合力封鎖，未再丟分。 林栚呈8局登板被攻下8人次，僅解決2人，被敲4安，包括1轟，慘丟5分，遭對手擴大比數。

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日本社會人首局就靠戸田航史、 土井克也串連安打攻下3分，戸田航史3局再敲二壘長打，攻下第4分。

林澤彬6局擊出高飛犧牲打率隊破蛋，8局再靠高飛犧牲打，攻下第2分。但一人難敵眾拳，無力扳平戰局。

晚間賽事，5局打完，日職紅隊以2比1領先。8局上，白隊北村流音擊出關鍵內野安打，攻下2分超前。日隈Montell於9局上再敲二壘長打，攻下第4分。

日職白隊山下輝先發7局僅挨4安，另有2次四壞球保送，3次三振，僅失2分、1分責失。紅隊椎葉剛則主投6.1局被敲5支安打，另有3次四壞球保送，5次三振，失掉1分非責失。

9局下， 高見澤郁魅擊出內野滾地球，二壘手發生失誤，讓壘上跑者回來得分，追至1分差，武田陸玖滿壘局面上場代打，擊出左外野高飛犧牲打，讓紅隊再攻下1分，逼和戰局。



 

關鍵字： 冬季聯盟台灣海洋日本社會人日職白隊日職紅隊

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