索托估破6億美元天價合約現值將超越大谷　波拉斯：進入淘汰階段

▲索托（Juan Soto）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基重砲索托（Juan Soto）爭奪戰成為休季期間最受矚目的戲碼，目前所有競標者都開出超過6億美元的報價，經紀人波拉斯（Scott Boras）4日（台灣時間）在道奇球場表示，索托已開始篩選可能的新東家，但未透露具體細節。

據美媒《The Athletic》報導，目前已知最積極參與競標的球隊包括紐約大都會、紐約洋基、波士頓紅襪、多倫多藍鳥和洛杉磯道奇。球界預期索托將在週日達拉斯冬季會議開始前做出決定，但波拉斯透露，其實決定這件事「並非迫在眉睫」。「他需要消化大量資訊，」波拉斯說，「我們已與多支球隊會面。他開始篩選球隊，索托會很有條理地思考。」

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索托可望締造一份里程碑合約，其原因有二：他的自由球員年齡相對年輕，且被視為一代一遇的打擊天才。預計合約將至少為12年，現值很可能超越大谷翔平去年與道奇隊簽下的10年7億美元延遲支付合約紀錄。大谷的合約在奢侈稅計算上價值4.6億美元，球員工會則估算為4.38億美元。

索托在效力洋基隊的首個賽季繳出.288打擊率，締造生涯新高的41轟。他的OPS.989排名全聯盟第三，僅次於賈吉和大谷，並在美聯MVP票選中獲得第三名。

大都會被普遍視為最有可能簽下索托的球隊，球界認為老闆老闆科恩（Steve Cohen）會超越任何競爭對手的報價。但洋基隊迫切希望留住索托，搭配賈吉（Aaron Judge）；紅襪隊則意外成為談判的一股強力競爭者。藍鳥隊和道奇隊被視為黑馬，不過藍鳥隊去年願意與道奇隊在大谷爭奪戰上匹敵，這次對索托似乎也同樣積極。