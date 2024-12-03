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拿不到最佳防守球員與湖人有關？　戴維斯：專注追求總冠軍

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人全明星長人戴維斯(Anthony Davis)是聯盟3屆阻攻王，5度進入年度最佳防守陣容，卻始終與最佳防守球員獎無緣，他近日接受《福斯體育》訪問時，坦言自己也不確定拿不到這個獎項的原因為何，他自信在防守端什麼都做得到，現在他已經看開了，「我已經不在乎了，我專注於贏得總冠軍。」

迎來生涯第13季的戴維斯，本季場均能得28.6分，三分命中率達到37.5%，這兩項數據都創下個人生涯新高，《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)最近公開稱，「一眉哥」是本季年度MVP的領跑者，洛城新帥瑞迪克(JJ Redi)也對他提出「贏得MVP」的挑戰。

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▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

隨著洛城天王詹姆斯(LeBron James)將在月底迎來40歲生日，31歲的戴維斯不得不接受一個重要的「變化」，那就是儘管他與史上最佳球員之一詹皇並肩作戰，但現在的湖人是「他的球隊」，詹皇過去2季多次告訴媒體，要將火炬交給戴維斯。

相比於個人獎項，戴維斯現在更想與詹姆斯再次奪冠，「我和LeBron絕對想再贏一次總冠軍。我想再贏一次總冠軍，我想要一場遊行慶祝，我想體驗那種感覺，我知道LeBron也想要。」

除了進攻破壞力，戴維斯多年來在防守端也繳出全明星等級的表現，3度拿下阻攻王(2014、2015和2018年)，生涯阻攻數量在現役球員中高居第2，他卻從未拿過最佳防守球員。

當被問到未獲媒體選票青睞，是否與他當初「強行離開」鵜鶘加入湖人，或是因為他隊友是詹姆斯有關時，他坦承自己也不確定。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

「我無法告訴你。」戴維斯說，「我認為標準有時會變動。某些人在過去幾年因為在一個賽季中封阻數最多而被授予年度最佳防守球員，我也辦到過幾次但沒得到過那個獎。還是說這關乎團隊防守？關乎個人防守和你在防守端的數據？」

「在防守端我沒有什麼是做不到的，我可以從1號位守到5號位，我是最會防守擋拆的人之一，是一個精英級別的護框者。無論你需要我在防守端做什麼，我都能做到。」戴維斯表示，「我不確定為什麼我還沒得到過那個獎，儘管每年我都在這方面的討論中。在現在這個階段，我已經不在乎了，我專注於贏得總冠軍。」

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