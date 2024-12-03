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魔鷹有望續留台鋼　日媒也關注：今年30轟、99打點雙冠王

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹今年在中職大放異彩，美國棒球記者協會（BMWAA）成員迪亞茲記者3日在X平台（前身為推特）報導此消息，領隊劉東洋受訪時也提到雙方共識越來越高。由於魔鷹曾效力中日龍、歐力士隊，這項消息也受到日媒關注。

日媒《Sponichi》以「前中日、歐力士魔鷹明年球季續留中職，本季30轟、99打點雙冠王」為題報導。魔鷹於2014年效力老虎隊時首度登上大聯盟。2018年加入中日龍開啟日本職棒生涯，2019年球季中期透過金錢交易轉戰歐力士，一路待到2021年。

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日媒回顧，魔鷹在2021年與養樂多燕子的日本一系列賽中，他在第一戰擔任代打時，從奧川投手手中擊出追平全壘打，展現關鍵時刻的存在感。他在日本職棒共出賽269場，打擊率.249、累積39支全壘打、139分打點。

2022年轉戰墨西哥聯盟等地後，今年加入台灣台鋼雄鷹隊。他以「魔鷹」為登錄名稱，繳出30轟、99打點的成績，奪得全壘打王及打點王雙冠王。台鋼雄鷹隊目前也有前歐力士隊友吉田一將，以及前西武獅呉念庭、前日本火腿王柏融等球員效力。

魔鷹打響最強洋砲招牌，人氣也很高，領隊劉東洋受訪透露，他在談約優先順序，希望可以留住他，目前正在談約階段，雙方共識越來越高。

關鍵字： 台鋼雄鷹魔鷹中職洋砲續留

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