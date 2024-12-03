村上宗隆挑戰大聯盟！破王貞治紀錄受矚　大聯盟官網點名這成就

▲村上宗隆 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官網日前以「日本頂尖重砲手」介紹即將在下一個球季結束後挑戰大聯盟的村上宗隆，並讚揚他「已經建立了輝煌的職棒生涯」。

日本養樂多燕子隊的村上宗隆日前宣布將在下個球季結束後透過入札制度挑戰大聯盟。大聯盟官網以「日本強打者村上考慮2026年加入MLB」為題進行報導。

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村上在12月2日在與球團談約後的記者會上表示，「下個球季可能是我在日本職棒的最後一個賽季。」展現挑戰大聯盟的決心。大聯盟官網報導指出，「日本頂尖重砲手計畫在2026年轉戰大聯盟」。由於村上明年2月將滿25歲，與羅德隊的佐佐木朗希不同，不受「25歲條款」限制。

文章也提到，「儘管年輕，村上在日本職棒已出賽836場，累積224支全壘打、600分打點，OPS達.945，已經建立了輝煌的職棒生涯。」並指出，「這位左打強棒在2021年和2022年連續兩年獲得中央聯盟MVP，在第二年更奪得中央聯盟三冠王，打擊率.318、56支全壘打、134分打點。」

官網特別提到，「村上的56轟打破了傳奇球星王貞治在1964年創下的55轟紀錄，成為日本本土選手在NPB的單季新紀錄。」「令和時代的三冠王」宣布下季結束後挑戰大聯盟的消息，已被多家美媒報導，引起廣泛關注。