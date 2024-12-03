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潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷對美國開轟 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷對美國開轟 。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

統一獅隊球員潘傑楷在2024年球季中表現出色，攻守俱佳，成功打破外界對其入選12強賽的質疑，贏得球迷的廣泛認可，甚至收到大量「道歉表」。 獅隊領隊蘇泰安也肯定其表現，預計明年他的月薪可望突破30萬元，甚至達到40萬元，並有可能簽下複數年合約，首嚐「複翁」滋味。

對於潘傑楷而言，2024年是豐收的一年。他首次在中華職棒單季出賽超過100場，並獲得最佳十人三壘手獎項。在12強賽中，他以優異的成績回應外界質疑，球迷紛紛以「道歉表」表達對他的支持。潘傑楷感謝球迷一路以來的支持，並表示「不需對我道歉」。

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在個人IG上，潘傑楷感性地分享了4個「第一次」：「第一次的明星賽、第一次的最佳九人、第一次的中華隊、第一次的世界冠軍」。他表示，從未想過能經歷這些，對於在職業生涯中獲得這些經歷感到慶幸。

事實上潘傑楷表現並非一帆風順，2016年選秀直到第五輪才被統一獅選中，加入職棒最初月薪僅5萬元，之後在一軍、二軍起伏，直到2021年才站穩腳步。很快地，2022年出賽97場，2024年更突破100場，交出打擊率2成83、5支全壘打和48分打點的成績單；獅隊領隊蘇泰安稱讚他是一位非常努力認真的球員。

今年潘傑楷的薪資已來到24萬元，隨著12強賽的好表現，明年他的月薪有望突達到30萬元，甚至突破40萬元，並可能簽下複數年合約。

關鍵字： 統一獅潘傑楷中華職棒12強賽

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