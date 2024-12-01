迎陳傑憲凱旋影片下架有原因　蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

▲林岱安、蘇智傑參與關懷盃。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

統一獅球星蘇智傑休季期間回到台東家鄉參與關懷盃，不僅與基層球員互動，也藉機與在地執教的學長、同學們敘舊。談到中華隊奪冠，蘇智傑提到曾與隊友傑瑞特地準備紅布條迎接陳傑憲凱旋，「雖然我沒有參賽，但身為他們的一份子，也為他們感到驕傲。他們背負台灣的希望，很辛苦。」

蘇智傑表示，看到小球員比賽時的加油曲都用上流行歌改編，讓他印象深刻，也聽到中華隊的應援曲，他笑說，「現在走進7-11都能聽到『台灣尚勇』，這首應援曲真的很朗朗上口，因為12強賽的關係，全台都在放送。」

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拉紅布條迎接台灣英雄的影片放到網路上，卻引起網友討論球員們的住處，不得不刪除。蘇智傑透露，「對他們比較抱歉，尤其傑憲關注度很高，擔心影響他們的隱私。」

對於今年關懷盃，蘇智傑觀察到基層棒球訓練方式有所進步，「現在資訊發達，教練能從網路汲取新知，不像以前只能用大量訓練的方式，現在能更有效率地因材施教。」他也想呼籲球隊年輕職棒學弟多回饋，「不只對小球員有幫助，對自己也是一種激勵，能重溫當初為何開始打球的初心。」

明年球季即將開打，蘇智傑坦言今年因傷缺賽，但仍積極備戰，「每年休季都會做好準備，但難免會有意外。希望明年不要再受傷，畢竟球隊內部競爭激烈，如果沒有穩定出賽，很快就會被取代。」他也期待12強掀起的棒球熱潮能延續到明年球季。