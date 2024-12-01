運動雲

>

迎陳傑憲凱旋影片下架有原因　蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

▲▼林岱安、蘇智傑參與關懷盃。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林岱安、蘇智傑參與關懷盃。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

統一獅球星蘇智傑休季期間回到台東家鄉參與關懷盃，不僅與基層球員互動，也藉機與在地執教的學長、同學們敘舊。談到中華隊奪冠，蘇智傑提到曾與隊友傑瑞特地準備紅布條迎接陳傑憲凱旋，「雖然我沒有參賽，但身為他們的一份子，也為他們感到驕傲。他們背負台灣的希望，很辛苦。」

蘇智傑表示，看到小球員比賽時的加油曲都用上流行歌改編，讓他印象深刻，也聽到中華隊的應援曲，他笑說，「現在走進7-11都能聽到『台灣尚勇』，這首應援曲真的很朗朗上口，因為12強賽的關係，全台都在放送。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉紅布條迎接台灣英雄的影片放到網路上，卻引起網友討論球員們的住處，不得不刪除。蘇智傑透露，「對他們比較抱歉，尤其傑憲關注度很高，擔心影響他們的隱私。」

對於今年關懷盃，蘇智傑觀察到基層棒球訓練方式有所進步，「現在資訊發達，教練能從網路汲取新知，不像以前只能用大量訓練的方式，現在能更有效率地因材施教。」他也想呼籲球隊年輕職棒學弟多回饋，「不只對小球員有幫助，對自己也是一種激勵，能重溫當初為何開始打球的初心。」

明年球季即將開打，蘇智傑坦言今年因傷缺賽，但仍積極備戰，「每年休季都會做好準備，但難免會有意外。希望明年不要再受傷，畢竟球隊內部競爭激烈，如果沒有穩定出賽，很快就會被取代。」他也期待12強掀起的棒球熱潮能延續到明年球季。

關鍵字： 統一獅蘇智傑關懷盃中華隊小球員

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

迎陳傑憲凱旋影片下架有原因　蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

迎陳傑憲凱旋影片下架有原因　蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

36歲「火球男」查普曼有行情　美媒爆6隊表達興趣

36歲「火球男」查普曼有行情　美媒爆6隊表達興趣

湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

熱門新聞

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

2大谷歡迎新隊友　美媒：誰能打敗道奇？

3張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

4廖任磊自請戰力外　計畫日本訓練

5值得期待新秀　台灣左投林昱珉上

最新新聞

1泰源一日兩勝闖四強成地主唯一希望

2想跟上古林睿煬　激勵徐若熙旅外

3蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

412強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

512強首戰氣勢　林岱安：投手群驚豔

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366