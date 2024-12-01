終於贏了！馬克西獨砍28分率費城奪本季第4勝

▲馬克西（Tyrese Maxey）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

費城76人今（1日）遠征底特律出戰活塞，陣中大將喬治（Paul George）回歸賽場，76人最終靠著馬克西（Tyrese Maxey）繳出全場最高28分的帶領之下，以111比96擊敗活塞，收下本季第4勝。

首節76人就展現強烈奪勝的渴望，烏布瑞（Kelly Oubre Jr）與卓拉蒙德（Andre Drummond）內外連線幫助球隊打出一波22比7的開局，暫停後主場活塞狀態低迷不見起色，76人板凳猛將康西爾四世（Ricky Council IV）趁虛而入連拿6分，76人首節結束取得37比20的大幅領先。

#0 was feeling it tonight.



28 PTS | 6 AST | 2 STL for @TyreseMaxey @PALottery pic.twitter.com/24ysYsnkTh — Philadelphia 76ers (@sixers) December 1, 2024

次節活塞眾將找回手感，方特基奧（Simone Fontecchio）與畢斯利（Malik Beasley）輪番在外線開火，湯普森（Ausar Thompson）在油漆區也有所建樹，活塞反打出32對20的攻勢，在中場休息前追到52比57個位數分差。

易籃後76人馬克西連拿10分助隊將領先優勢擴大至69比55，加上馬丁（KJ Martin）和烏布瑞的穩定輸出，76人一度將分差拉開至20分就此奠定勝基，第四節活塞反撲無果後，終場費城就以15分差收下比賽，贏得賽季第4勝。

馬克西今天攻下全場最高的28分外加6助攻；傷癒回歸的喬治手感不佳，12投4中挹注11分、8籃板、5助攻；馬丁貢獻19分；烏布瑞則有14分的好表現。活塞方面，畢斯利（Malik Beasley）砍下全隊最高的19分；艾維（Jaden Ivey）15分。