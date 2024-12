終於贏了！馬克西獨砍28分率費城奪本季第4勝

▲馬克西(Tyrese Maxey)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

費城76人今(1日)遠征底特律出戰活塞,陣中大將喬治(Paul George)回歸賽場,76人最終靠著馬克西(Tyrese Maxey)繳出全場最高28分的帶領之下,以111比96擊敗活塞,收下本季第4勝。

首節76人就展現強烈奪勝的渴望,烏布瑞(Kelly Oubre Jr)與卓拉蒙德(Andre Drummond)內外連線幫助球隊打出一波22比7的開局,暫停後主場活塞狀態低迷不見起色,76人板凳猛將康西爾四世(Ricky Council IV)趁虛而入連拿6分,76人首節結束取得37比20的大幅領先。

#0 was feeling it tonight.



28 PTS | 6 AST | 2 STL for @TyreseMaxey @PALottery pic.twitter.com/24ysYsnkTh