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陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

記者黃翊婷／綜合報導

台灣隊長陳傑憲在東京巨蛋拿下世界冠軍時，淚喊要把這份榮耀獻給在天上的父母，孝順形象圈粉無數。不過，陳傑憲自曝，有一段時間母親曾染上惡習，讓他覺得很丟臉，當時母子關係不佳，妻子綺綺時常唸著要回去看看父母，母子關係才慢慢破冰。

▲中職球星陳傑憲的母親組微笑慈善會，指控遭到當地警方岐視 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳傑憲的母親娟姐。（資料照／記者吳奕靖攝）

陳傑憲的母親娟姐在高雄成立微笑慈善會，幫助許多無家可歸的街友，陳傑憲也曾陪著母親一起發放物資，母子感情非常好。但陳傑憲的母親已在去年離世，陳傑憲在東京巨蛋拿下世界冠軍時忍不住落淚，表明要將這份榮耀獻給在天上的父母，｢謝謝天上的爸爸媽媽」。

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▲球星陳傑憲協助母親行善，在微笑慈善會發放物資 。（圖／微笑慈善會提供）

▲陳傑憲曾與母親一起行善發放物資。（圖／微笑慈善會提供）

根據《自由時報》報導，陳傑憲淚曝過去有一段時間因為母親染上惡習，讓他覺得很丟臉，母子關係沒有那麼好，有時候連電話都不想接，轉變的關鍵推手是妻子綺綺，綺綺經常唸著要回去看看父母，這才讓他與母親的關係慢慢破冰。

▲陳傑憲老婆綺綺曾是啦啦隊女神。（圖／翻攝自綺綺IG）

▲陳傑憲與母親的關係變好，關鍵推手是妻子綺綺。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

陳傑憲的妻子綺綺曾是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員，2017年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，2021年兩人結婚，婚後生活甜蜜幸福。

綺綺曾在IG限動中提到，今年她滿30歲時，與老公陳傑憲開玩笑討要生日大禮，當時陳傑憲還在角逐安打王和打擊王，她笑著說，「那你就送我雙冠王吧！」陳傑憲回應，「真的這樣的話，有機會是年度MVP。」沒想到這段玩笑話竟然成為現實，讓她十分感動，「謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮。」

關鍵字： 陳傑憲微笑慈善會棒球

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