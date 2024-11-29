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蓬萊低年級小小兵出征！林子謙學「ALL IN」最愛陳傑憲：他很帥！

▲▼關懷盃棒邀請賽，蓬萊國小林子謙「All In」。（圖／記者楊舒帆攝）

▲關懷盃棒邀請賽，蓬萊國小林子謙「ALL IN」。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

關懷盃棒球邀請賽29日在台東開打，蓬萊國小因高年級選手參加舞蹈比賽，由低年級參賽吸取經驗，四年級的林子謙上壘後興奮地比三角形，就是想學習12強中華隊「ALL IN」全力以赴的精神。

蓬萊國小首戰以大比分不敵紅葉國小，總教練劉克勤坦言：「高年級去參加原住民舞蹈比賽，所以派小小兵比賽，一年級來球隊比較少見，大家都很認真。讓他們享受大比賽。」

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四年級女球員邱牧研鎮守游擊，表現可圈可點，劉克勤表示：「今年剛轉過來，也能鎮守游擊。」雖然最終結果輸球，劉克勤滿意球員表現，「他們很多第一次參加比賽，且是大比賽，強度很高，基本傳球、接球有做好就好。」

一年級的小球員楊家樂展現最純粹的棒球之愛，確認他身高時，先說「23」，確認是否為123公分時，才說「對！」喜歡的位置則回答：「三壘的後面。」因為哥哥有打棒球也喜歡棒球，至於最喜歡的球隊，他跟著說：「中華隊！」不過沒有看過中華隊的比賽。

林子謙跑出內野安打，興奮地在頭上比三角形，他賽後說：「ALL IN！全力以赴！看陳傑憲比過，最後一場比賽拿冠軍很開心。」最喜歡的球員就是台灣隊長陳傑憲，「他很帥啊！」他回憶，參加多次關懷盃，也曾跟統一獅內野手林靖凱互動過，剛好也是泰雅族球員，他說：「支持統一獅，今年沒有看到他比賽，因為他受傷了。」

關鍵字： 台東關懷盃蓬萊國小學習精神陳傑憲

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