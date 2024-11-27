辰己涼介「輸就改練投手」　江國豪：手套已經寄出了

記者唐詠絮／彰化報導

中華世界棒球12強，中華隊牛棚重要戰力之一的江國豪被稱為「抗日殺手」，他在這次的世界12強四強決賽中，以冷靜且精準的投球壓制住對手，成功守住兩局無失分，讓中華隊有驚無險地挺過難關，也讓全場觀眾目睹他堅強實力，他今天回到彰化東山國小母校，受到學弟妹的熱烈歡迎。

▲富邦悍將江國豪與國小教練許弘欣回到彰化母校東山國小。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲江國豪與東山國小棒球隊員合照。（圖／記者唐詠絮攝）

江國豪被網友封為日本殺手，他說當時上場時比數是落後了，希望將比數鎖住，可以讓球隊氣勢維持在高檔，這樣才有反攻的機會，對於那天冠軍戰贏了日本，他謙虛地說，大家都是抗日英雄。

由於日本外野手辰己涼介在12強金牌戰前發豪語說：「輸了要改當投手。」結果中華隊擊敗日本後，一段江國豪與友人的逗趣對話曝光，被辰己涼介轉發到社群，他不但恭賀台灣，還標記江國豪說：「正在等待您的棒球用品。」今天一早，江國豪被媒體問到此事，他說「昨天已經將手套交給經紀人寄出了」。

江國豪出身彰化，國小3年級就加入東山國小少棒隊，昨天遊行完後深夜才回到老家，一早穿著白T與國小教練許弘欣及家人一同步入校園，今天上午回到母校山東國小，神采奕奕，受到學弟妹們熱烈歡迎。

許弘欣教練說，國豪從小勤奮認真，是會為了自己的目標付出努力的學生，不僅功課優，還展現出極佳的運動協調能力，教練團也發現他在投球上的天賦，協助他接受系統性的訓練，因此打下穩固的基礎，雖然國小畢業時身高只有150公分高，但至就讀高中時抽高到183公分，他個人的努力，在多場比賽中展現實力，成為隊伍中的關鍵人物。