龜山少棒二連霸！11比7逆轉韓國首爾　收下徐生明盃第七冠

▲徐生明盃少棒，龜山國小第七冠。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

龜山國小奪下第12屆徐生明國際少棒錦標賽冠軍，在冠軍戰中以11:7擊敗韓國首爾隊，不僅完成二連霸，更是第七次在本賽事奪冠。比賽過程高潮迭起，首爾隊一度以7:4領先，但龜山隊在第五、六局連續攻下7分，成功逆轉戰局。

龜山隊打線今日大爆發，全隊共敲出11支安打。四棒黃睿騰表現特別亮眼，交出3安打包含1支兩分全壘打的完美打擊成績，並獲得大會全壘打獎。三棒林冠嶔也有2支安打的優異表現，陳啟恩、楊亞伯和李明潤都各貢獻2支安打。

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投手方面，先發投手謝承濬投了4局，因隊友失誤影響失掉6分。接替登板的何帛諺表現穩健，後援3局僅失1分，並拿下勝投。總教練陳明宏對兩位投手的表現都給予肯定，認為他們都很好地執行了賽前的策略。

賽後黃睿騰分享，今天改變了之前猶豫的心態，果斷出棒才有好表現。他表示未來會繼續努力，希望能打上職棒。接下來他將與6位隊友組成桃園市代表隊，參加12月初在花蓮舉行的台彩威力盃少棒賽。

前龜山教練李政達也特地到場觀賽，他特別感謝謝榮瑤師母的付出、工作人員的辛勞以及贊助商的支持，並強調徐生明少棒賽的傳統價值，期望能持續傳承下去。