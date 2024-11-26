單節12記三分猛灌51分平NBA紀錄　綠衫軍迎波辛基斯回歸狂勝

▲波辛基斯（Kristaps Porzingis）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓塞爾提克今（26日）主場交手洛杉磯快艇，本戰綠衫軍外線火力爆發，在第二節單節命中12記三分狂飆51分，其中12記外線追平NBA單節三分命中數的紀錄，最終塞爾提克126比94擊沉快艇，以大勝之姿迎接今天傷癒復出攻下16分的王牌中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）回歸。

由於霍福德（Al Horford）生病缺席、科內特（Luke Kornet）因腿筋受傷也高掛免戰牌，波辛基斯今天傷癒復出首戰就先發；首節塞爾提克靠著一哥坦圖（Jayson Tatum）進帳9分以及團隊優異的防守，取得27比20領先。

第一節三分17投4中的塞爾提克在第二節熱機完畢火力全開，全隊轟進12記三分彈寫下隊史新猷也追平聯盟單節紀錄，其中以懷特（Derrick White）四顆為首，普里查德（Payton Pritchard）也有三記外線的好表現，綠衫軍單節打出51對29的超級猛攻，半場打完已經取得78比49、29分大幅領先。

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易籃後快艇利用一波22比8的攻勢展開反撲努力縮小差距，在4分19秒時一度將分差縮小至15分，無奈塞爾提克節末憑藉著普里查德、豪瑟（Sam Hauser）以及坦圖接連三分得手，再度將分差拉開到20分以上，決勝節快艇氣力放盡，終場塞爾提克就以126比94擊沉快艇，斬斷對方近期5連勝。

塞爾提克今天團隊轟出22記三分，板凳出發的普里查德三分球10投6中砍進20分，一哥坦圖貢獻20分、9籃板，懷特19分，布朗（Jaylen Brown）挹注17分，波辛吉斯傷癒復出首戰得到16分外加6籃板；快艇方面中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）23分、10籃板，哈登（James Harden）19分、8籃板、9助攻。

「我感覺很棒，」波辛吉斯賽後受訪時說道，「這是一段很長的康復過程，在贏得總冠軍後，我迫不及待想回到隊伍中，這是一次很好的開始，很好的回歸首戰。」

「這是過程的一部分，」波辛吉斯接著表示，「尤其是回歸的第一場比賽，跳投的時機不太準，偶爾會出現打平的情況，這很正常。」