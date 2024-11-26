復出首戰繳22分雙十數據　灰熊一哥莫蘭特自評狀態不錯

▲莫蘭特（Ja Morant）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）之前在與洛杉磯湖人一戰中傷退，檢查結果為後髖關節半脫位，掛了8場比賽免戰牌後歸隊，今天（26日）主場交手拓荒者正式復出；最終莫蘭特攻下22分、11助攻，率領灰熊123比98大勝拓荒者，優秀表現也讓莫蘭特賽後直呼自己表現真不錯。

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莫蘭特是在今年11月6日對湖人的比賽中摔倒受傷，當時他嘗試完成一次空中接力灌籃，但落地時不慎扭傷髖部；莫蘭特的傷勢經檢查後是後髖部半脫位（非脫臼），在缺席前的8場比賽中，莫蘭特場均攻下20.6 分、9.1助攻和5籃板，投籃命中率 44.8%，三分球命中率則為 25.8%。

復出首戰莫蘭特就火力全開，率隊打出15比4的開局後第二節還上演單臂戰斧暴扣，全場沒有落後過的灰熊最終就以123比98、25分差收下比賽。莫蘭特攻下全場最高的22分外加11助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳21分、3阻攻，亞爾達瑪（Santi Aldama）貢獻13分、17籃板，賀夫（Jay Huff）則有12分。

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「感覺很好，覺得自己打得不錯，看起來也不錯，」莫蘭特賽後談到自己表現時說道，同時他還提到準備回歸的心態，「就是專注於我的回歸過程，逐步適應，確保我上場時能夠進入節奏。」

灰熊隊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）也對莫蘭特表示肯定，「他付出了很多努力，這一週是我見過他回歸過程中最努力的一週。」