運動雲

>

復出首戰繳22分雙十數據　灰熊一哥莫蘭特自評狀態不錯

▲莫蘭特（Ja Morant）。（圖／路透）

▲莫蘭特（Ja Morant）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）之前在與洛杉磯湖人一戰中傷退，檢查結果為後髖關節半脫位，掛了8場比賽免戰牌後歸隊，今天（26日）主場交手拓荒者正式復出；最終莫蘭特攻下22分、11助攻，率領灰熊123比98大勝拓荒者，優秀表現也讓莫蘭特賽後直呼自己表現真不錯。

莫蘭特是在今年11月6日對湖人的比賽中摔倒受傷，當時他嘗試完成一次空中接力灌籃，但落地時不慎扭傷髖部；莫蘭特的傷勢經檢查後是後髖部半脫位（非脫臼），在缺席前的8場比賽中，莫蘭特場均攻下20.6 分、9.1助攻和5籃板，投籃命中率 44.8%，三分球命中率則為 25.8%。

復出首戰莫蘭特就火力全開，率隊打出15比4的開局後第二節還上演單臂戰斧暴扣，全場沒有落後過的灰熊最終就以123比98、25分差收下比賽。莫蘭特攻下全場最高的22分外加11助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳21分、3阻攻，亞爾達瑪（Santi Aldama）貢獻13分、17籃板，賀夫（Jay Huff）則有12分。

「感覺很好，覺得自己打得不錯，看起來也不錯，」莫蘭特賽後談到自己表現時說道，同時他還提到準備回歸的心態，「就是專注於我的回歸過程，逐步適應，確保我上場時能夠進入節奏。」

灰熊隊主帥詹金斯（Taylor Jenkins）也對莫蘭特表示肯定，「他付出了很多努力，這一週是我見過他回歸過程中最努力的一週。」

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

辰己涼介承諾要練投了！祝賀台灣標記江國豪：等你的棒球用品

辰己涼介承諾要練投了！祝賀台灣標記江國豪：等你的棒球用品

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

熱門新聞

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

2差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

3日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

4苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

5陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

最新新聞

1NBA最強第4節先生　厄文轟32分射老鷹

2灰熊一哥莫蘭特復出自評狀態不錯

3艾維壓哨絕殺助活塞主場戰勝暴龍

4波辛基斯復出砍16分　塞爾提克狂勝

5輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎大玩Cosplay

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

台灣棒球史上新頁　奪首座世界冠軍！

台灣隊長陳傑憲分享奪冠心得　「經由這次冠軍讓世界看見台灣」

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

拿冠軍瞬間 我家社區超high爆動了

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366