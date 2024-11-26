下半場上演梅開二度　39歲C羅率艾納斯亞冠賽3比1摘勝

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

沙地聯排名第3的艾納斯今天（26日）凌晨在亞冠賽事中，客場交手卡達星級聯賽排名第4的勁旅艾加拉法，本戰艾納斯在下半場火力四射灌進3球，陣中葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）更是上演梅開二度的好表現，終場艾納斯就以3比1收下比賽豪取4連勝，排名B組第2。

上半場多次錯失破門機會的艾納斯，在下半場開賽第46分鐘就憑藉著C羅一記頭槌進球先馳得點取得1比0領先，隨後第58分鐘隊友加布列（Angelo Gabriel）大力起腳球也應聲入網，第64分鐘C羅持球後再度進球錦上添花，助隊持續擴大領先，終場艾納斯就以3比1強勢踢館成功，豪取4連勝。

Cristiano Ronaldo's goal number 913 pic.twitter.com/NXRw15gynx — The Unfiltered Football Podcast (@football_t95805) November 26, 2024

本戰梅開二度的C羅，率領艾納斯延續不敗氣勢，目前戰績4勝1和積分13分升至B組第2，只要在剩下3場比賽內取得兩分積分即可以前8強身份晉級後續賽程。