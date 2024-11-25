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江坤宇守備美技、張奕實力驚人　啟蒙教練曝2人國小時苦練過往

記者唐詠絮／彰化報導

世界12強賽，中華隊擊敗日本拿下隊史首冠，當家游擊手江坤宇精湛的守備美技連日本媒體都讚不絕口、投手張奕連投3局，創無人上壘記錄， 2人啟蒙棒球教練賴敏男，今天剛好帶小將到彰化八卦山棒球場參加「徐生明盃國際少棒錦標賽」與韓國比賽，他受訪時表示，身為教練當然與有榮焉，希望這份榮耀能持續下去。

▲賴敏男教練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賴敏男教練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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賴敏男說，江坤宇，小時候就很聰明，小小隻的，動作很敏捷，沒有想到在他觀察名單中，因為身材關係並不被看好能上職棒，後來老天爺給了他身高到175公分、再加上他因為一開始身高不高，練習比別人來得更勤奮，他用劣勢去彌補，從小就用很拚、很嚴謹的態度，去磨練鍛鍊自己，能有今天的成就真的非常不容易。

▲賴敏男教練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中華隊當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

「當年江爸爸說，啟蒙教育要由他負責」，賴敏男說，北市東園國小至今在國內少棒頗負有盛名，江爸也特別寫了推薦信，如今包括當時的信件及個人成績等資料，現在都彌足珍貴。

另外投手張奕，賴敏男說，他本身是阿美族原住民，為了打棒球也特地從花蓮轉到東園國小參加球隊，他從小就刻苦耐勞，小時候就立志要朝職棒邁進，他的企圖心強再加上勤奮，告訴自己一定要成功，他今天的成功絕非偶然，從他訓練的節奏，包括他個人的生活常規，從小就比同齡小孩成熟等等各方面就看得出端倪。

賴敏男接著說，看到張奕昨日連投5,6,7局，「合乎我的期待與國人的期待」，因為球團有限制投球量，他自己請纓上陣，希望為國人拿下重要一勝，也展現企圖心，所以他做到了。

▲賴敏男教練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張奕。（圖／記者李毓康攝）

賴敏男說，他個人持續在基層耕耘、扮演啟蒙教育，無非就是希望台灣的棒球能更茁壯，當然在台灣近幾年，台灣的棒球已經有在進步，可是他個人認為，「要跟上美日來講，真的還需要更大的腳步去努力」，更希望藉由此次冠軍來肯定國內、國人對棒球喜愛、當然我們在基層的訓練也要更紮實，希望榮耀能持續下去。台灣的棒球史拿到成棒拿到世界冠軍，當然身為教練我們也與有榮焉，基層的培養看到這些孩子，看到這些選手能大放異彩，更是替台灣的國球感到驕傲。

關鍵字： 中華隊八卦山棒球投手游擊手江坤宇張奕阿美族

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