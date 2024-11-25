趕到日本投季軍戰勝騎士「祝賀台灣奪冠」　他致敬：你們應得的

▲統一獅洋投勝騎士（右1）祝賀中華隊奪冠。（圖／翻攝自IG／sanchzmario）

記者游郁香／綜合報導

統一獅洋投勝騎士(Mario Sanchez)此次代表委內瑞拉征戰世界12強賽，他因為簽證問題錯過4強複賽首戰，原本他預計對中華隊先發，最後僅趕上季軍戰，在舟車勞頓之下，投2.2局失2分退場，最終委內瑞拉以1比6不敵美國，不過看到台灣奪冠後，他大方發文祝賀，「你們應得的。」

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▲統一獅洋投勝騎士祝賀中華隊奪冠。（圖／翻攝自IG／sanchzmario）

勝騎士是委內瑞拉本屆的王牌投手，預賽對美國主投6局失2分，還送出多達10次三振拿下勝投，未料因為球隊漏辦了他的日本簽證，只能緊急飛回委內瑞拉處理，複賽階段僅趕上季軍戰，一路舟車勞頓也影響他的狀況，昨(24)日再次交手美國，投2.2局被敲1支安打，出現4次保送，失掉2分退場。

最終委內瑞拉以1比6不敵美國，不過在12強賽拿下第4名，仍創下隊史最佳。

勝騎士趕到日本後，曾貼出與獅隊隊友郭俊麟、教練高志綱等人的合照，顯見彼此之間的好交情，在中華隊奪得世界冠軍後，他也大方獻上祝福，「恭喜Team Taiwan！這是你們應得的！」還加上致敬的表情符號。

▲統一獅洋投勝騎士與郭俊麟。（圖／翻攝自IG／sanchzmario）