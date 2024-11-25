啟蒙教練曝陳傑憲「很懂感恩」　眼淚瞬間釋放最懷念家人與爸爸

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲轟出三分砲奠定勝基。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

中華隊擊敗日本隊奪冠，台灣隊長陳傑憲在冠軍戰中一棒扛出大牆，為中華隊灌進3分奠定勝基。陳傑憲國小就加入高雄中正國小棒球隊，啟蒙教練尤伸評表示，很替他開心，也以他為榮。

陳傑憲昨晚在2024世界棒球12強賽冠軍戰中，在關鍵時刻開轟，登大會打擊王，受訪時哽咽哭了。在本屆台灣隊中，陳傑現身擔隊長重任，他說：「從一路不被看好到拿下這座冠軍，這是團隊的努力，讓世界看見了台灣。」此外他也提到在逝去的父母，「你們的兒子今天很驕傲，希望你們在天上開心。」

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▲陳傑憲的啟蒙教練尤申評。（圖／記者許宥孺攝）

中正國小棒球隊教練尤伸評，是陳傑憲國小、國中時期8年啟蒙教練，他大讚，昨晚表現精彩，真的很替陳傑憲感到開心，看他轟出去，就好像球隊已經贏了，路上都在看轉播，打出去舉國歡騰，畢竟陳傑憲是自己的學生，有如此好的表現，以他為榮。

提到陳傑憲賽後訪談內容，尤伸評表示，昨天看他哭了，也是釋放壓力的情緒，代表很多人在關心比賽，也看出來陳傑憲在懷念家人、想念爸爸，他是很懂感恩的選手，有了小孩也會分享讓他知道，決定投入中職也有向他告知。

陳傑憲在此屆12強狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎，獲得大聯盟記者關注，並看好他挑戰大聯盟；對此，尤伸評說，如果可以挑戰，當然鼓勵他去，他這麼大了，自己的未來會自己打算。