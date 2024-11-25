辜仲諒哭了！掏手帕拭淚　向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

記者游郁香／綜合報導

中華隊在本屆的世界12強賽奪冠，贏得隊史首座世界冠軍，中華棒協理事長辜仲諒賽後請全隊及後勤團隊吃燒肉慶功，他也特別向自家中信兄弟的國手群當面鞠躬致謝，他因為太感動忍不住掏出手帕拭淚，「各位辛苦了，真的很謝謝你們，為國爭光。」

棒協理事長辜仲諒在中華隊啟程前就承諾發放4000萬元獎金，中華隊昨(24日)晚以4比0擊敗日本隊奪冠，他又加碼3000萬元，總計將發出7000萬元獎金，他強調「希望將錢花在刀口上」，用於獎勵教練、球員和後勤團隊的辛勞。

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▲中華棒協理事長辜仲諒與中信兄弟國手群合影留念 。（圖／翻攝自IG／brothers_baseball）

賽後辜仲諒也特別宴請全隊及後勤團隊享用燒肉慶功，並召集自家中信兄弟的國手，這次中華隊陣中有多名兄弟球員，包括江坤宇、曾頌恩、黃恩賜、吳俊偉和岳東華，教練團成員彭政閔、王建民和陳江和也同樣來自兄弟。

辜仲諒向兄弟國手群致謝，當面鞠躬致意，再次落下感動的淚水，「我真的很感動！這個不好意思，我在這邊要掏一個手帕，我今天還好有這個手帕。就是真的很感動，謝謝你們為國家努力，回去好好休息，大家辛苦了。」